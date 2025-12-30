Grote verschillen in contractering zorgverzekeraars

Bij de contractering met ziekenhuisorganisaties lopen VGZ, Zorg en Zekerheid en ONVZ voorop. Zij hebben allemaal 68 van de 71 ziekenhuisorganisaties gecontracteerd. CZ en Menzis blijven achter met respectievelijk 57 en 61 gecontracteerde ziekenhuisorganisaties. Aan het begin van het overstapseizoen medio november was nog maar 1 ziekenhuis volledig gecontracteerd. Bij de tweede peiling enkele weken geleden waren dat er 7.

Doen alsof er een contract is

Vergeleken met dezelfde peildatum eind december 2024 is het totale percentage gecontracteerde ziekenhuizen ongeveer gelijk gebleven. Wel zijn er verschillen per verzekeraar:

VGZ, DSW, Zorg en Zekerheid en ONVZ doen het beter dan vorig jaar.

CZ, Menzis en Zilveren Kruis doen het iets slechter.

a.s.r. is stabiel gebleven.

De meeste zorgverzekeraars zeggen dat zorg bij ziekenhuizen waar nog onderhandelingen lopen, wordt vergoed alsof er een contract is.

CZ vormt uitzondering

CZ vormt hierop een uitzondering. Deze verzekeraar heeft nog geen contract met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Als er geen contract komt vergoedt CZ een deel van de zorg daar niet.

44 ziekenhuisorganisatie volledig gecontracteerd

In totaal zijn 44 van de 71 ziekenhuisorganisaties volledig gecontracteerd, met of zonder omzetplafond. Daarnaast zijn 16 ziekenhuisorganisaties door 7 zorgverzekeraars gecontracteerd. Ziekenhuis Bernhoven en het HagaZiekenhuis lopen achter. Zij hebben nu contracten met maar 3 zorgverzekeraars. Opvallend is dat Menzis opnieuw onderhandelt met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Op de vorige peildatum was er nog een contract met omzetplafond.

(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Zelfstandige behandelcentra: grote verschillen

Bij zelfstandige behandelcentra (ZBS’s) zijn de verschillen tussen zorgverzekeraars groot. Dit komt ook doordat zorgverzekeraars een verschillend aantal zelfstandige klinieken tonen in hun zorgzoekers/zorgvinders. ONVZ loopt voorop met 753 gecontracteerde ZBC’s. Ook VGZ, CZ en Zilveren Kruis hebben stappen gemaakt. Met 249 contracten met ZBC’s blijft a.s.r. achter.

Ggz: merendeel zonder contract

Afgelopen weken hebben zorgverzekeraars behoorlijk wat extra ggz-zorgverleners gecontracteerd. Net voor kerst had 60% procent van de ongeveer 8000 ggz-behandelaren nog geen contract.

Vooral CZ en a.s.r. sloten nog behoorlijk wat contracten. Zilveren Kruis is koploper met 3946 gecontracteerde ggz-zorgverleners. Vergeleken met een jaar geleden ligt het percentage gecontracteerde ggz-zorgverleners bij de meeste zorgverzekeraars op hetzelfde niveau. CZ doet het een stuk beter en a.s.r. doet het wat minder goed.