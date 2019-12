Nauwelijks updates naar Android 6.0

Irritant langzame updates

Sinds oktober 2015 is Android 6.0 Marshmallow door Google uitgebracht. Na ruim 8 maanden blijkt op slechts 21% van de Android-smartphone-modellen deze versie te staan. Sinds onze vorige check op updates van april van dit jaar is er dus weinig gebeurd.

Motorola en Nexus zijn lichtpuntjes

Het is gelukkig niet alleen maar ergernis. Motorola heeft op 7 van de 8 smartphones Android 6.0 staan en alle Google Nexus-modellen in onze test zijn voorzien van de nieuwste versie. Maar de nieuwste Android-versie draait op nog geen kwart van de Samsung modellen en Huawei blijft steken op 1 van de 25 (!) modellen.

Nieuwe modellen met oude Android-versie

Mogen we nog even doorgaan met zeuren? Want ook dit keer zien we weer dat er nieuwe smartphones worden geïntroduceerd met een oude Android-versie. De meest opvallende hiervan vinden wij de Samsung Galaxy A3 (2016) en A5 (2016), de Sony Xperia M5 en de Huawei Honor 5X en Shot X.

Met het nieuwe Android 6.0 (Marshmallow) heb je per app meer grip op privacy op je smartphone. Wij tippen daarom om, als je een telefoon met Android wilt kopen, voor een toestel met Android 6.0 te kiezen. In de smartphone-vergelijker staan toestellen met Android 6.0 voorgeselecteerd.

Over het onderzoek

In de grafieken kun je zien met welke Android-versies de fabrikanten hun smartphones uitbrengen (of naar updaten). Wat je niet kunt zien is hoelang dit duurt. We hebben gekeken naar de hoogst mogelijke Android-versie, die op de door de ons geteste smartphones van 10 fabrikanten staat. Deze keer hebben we de Nexus-modellen als apart merk meegenomen.

Het gaat om smartphones die we testten in de periode van juli 2014 tot mei 2016.

In de percentages weegt elk smartphone-model even zwaar mee, ongeacht de verkoopaantallen daarvan.

Varianten (zoals een andere geheugencapaciteit) worden niet als aparte modellen beschouwd.

Doe mee!

De Consumentenbond houdt bij welke populaire smartphones wel of niet zijn geüpdatet naar Android 6.0 Marshmallow. Help jij mee? Geef dan een reactie via de Community!

