Onze eis: terugroepactie Woekerpolissen

De woekerpolisaffaire sleept zich al veel te lang voort. Het is in ieders belang dat er een punt achter wordt gezet. Maar dan moeten consumenten wel rechtvaardig worden behandeld. Er zijn door de jaren heen ruim 7 miljoen beleggingsverzekeringen verkocht, waarvan meer dan de helft een woekerpolis is. Miljoenen Nederlanders hebben er dus een. Er zijn schattingen dat de totale schade meer dan 25 miljard euro bedraagt.

Verzekeraars moeten zelf in actie komen en het niet aan de consument overlaten!



Verzekeraars hebben consumenten met een woekerpolis tot nu toe een veel te lage vergoeding betaald voor de schade die ze hebben geleden. Ze doen ook te weinig om te voorkomen dat de schade voor consumenten die nog een woekerpolis hebben verder oploopt.

Onder druk van de minister van Financiën en de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) worden verzekeraars gedwongen om jou als consument te benaderen om je te zeggen dat je in actie moet komen. Mogelijk ben je gebeld en/of aangeschreven door je verzekeraar.

Wij vinden dat verzekeraars de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het probleem nog steeds te veel bij jou als gedupeerde leggen. Het alternatief dat je krijgt aangeboden, is vaak niet goed genoeg. Een compleet financieel advies krijg je vaak niet. En als je geen genoegen neemt met de compensatie waarmee verzekeraars je willen afschepen, ben je gedwongen om een lange en kostbare juridische procedure te voeren. Terwijl consumenten de ellende niet hebben veroorzaakt, maar in veel gevallen door verzekeraars een gebrekkig product in de maag gesplitst hebben gekregen en daarbij ook nog eens kunnen zijn misleid.



Dat moet anders. De Consumentenbond wil dat verzekeraars een terugroepactie organiseren. Zoals autofabrikanten kapotte auto's terughalen en repareren, zo willen wij dat verzekeraars hetzelfde met woekerpolissen doen. We vinden dat ze hiertoe zelf het initiatief moeten nemen, zonder dat jij als gedupeerde in actie hoeft te komen. Vind jij dit ook? Steun onze actie!

Wat moeten verzekeraars repareren?

De reparatie bestaat eruit dat verzekeraars de waarde van je polis opnieuw berekenen, maar dan tegen redelijke voorwaarden.. Wij hebben daartoe een checklist opgesteld die verzekeraars daarvoor volgens ons moeten gebruiken. De nieuwe waarde zal vermoeden wij in veel gevallen een stuk hoger zijn dan de waarde die je nu met je polis hebt opgebouwd.

Onze brief aan verzekeraars

Wij hebben onze eisen op 4 november per brief bij alle verzekeraars ingediend. We hebben ze gevraagd om voor 1 december aanstaande schriftelijk aan te geven of ze wel of niet op onze eis ingaan.

Welke verzekeraars spreken wij aan:

ABN AMRO Levensverzekeringen N.V.

Achmea B.V.

Aegon Nederland NV

Allianz Nederland Groep N.V.

ASR Levensverzekering NV

BNP Paribas Cardiff

Conservatrix NV

Delta Lloyd Groep

Generali Verzekeringsgroep

De Goudse

Hollands Welvaren Leven N.V.

Legal & General Nederland

Leidsche verzekeringen

Loyalis N.V.

NN Group NV

Rabobank Nederland

Vivat Verzekeringen

VvAA Levensverzekeringen NV

Lees ook: