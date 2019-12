De beste alles-in-1-provider

Beste uit de Test

XS4ALL Glasvezel is ook dit kwartaal de Beste uit de Test met een testoordeel van een 8,3. De bestscorende providers in het derde kwartaal van 2019 zijn:

XS4ALL Glasvezel: 8,3 KPN Glasvezel: 8,2 XS4ALL DSL: 8,1

XS4ALL Glasvezel derde keer op rij de nummer 1

XS4ALL stond het eerste en tweede kwartaal al op de eerste plek en is opnieuw de best scorende provider. En ook nu weer op de hielen gevolgd door KPN die met slechts een tiende verschil op nummer 2 staat. KPN en XS4ALL ontlopen elkaar niet veel in onze ProviderMonitor. Op 6 van de 8 onderdelen scoort XS4ALL beter. Alleen de tv-kwaliteit wordt lager beoordeeld.

XS4ALL-klanten zijn erg te spreken over de internet- en telefoniekwaliteit. Maar in de laatste 3 maanden ervaren klanten meer tv-storingen, waardoor consumenten Telfort DSL en KPN Glasvezel hoger beoordelen. Wel weet XS4ALL hun klanten goed te woord te staan bij storingen, want de klantenservice scoort een mooie 8. Het algemene tevredenheidscijfer is een 8,5. XS4ALL blijft daarmee terecht de Beste uit de Test.

Let op: van een aantal providers hebben we dit kwartaal geen testresultaten. Dit komt doordat te weinig klanten een oordeel hebben gegeven. Dan kunnen wij geen betrouwbare uitspraken doen. Wij leggen hier uit waarom je een aanbieder niet kunt vinden in de test.

Dit zegt ons panel over:

Testresultaten per provider

Vergelijken en overstappen

Met onze Vergelijker kun je alles-in-1-providers vergelijken. Zo kies je het beste abonnement. De resultaten van het ProviderMonitor-onderzoek vind je daar ook in terug.

Over onze test van alles-in-1-providers en dienstverlening

Resultaten van kwartaal 4 van 2019 publiceren we eind januari 2020.