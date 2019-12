HBO stopt in Nederland

Nieuws|Vanaf 1 januari 2017 zullen de betaalzenders en streamingdiensten van HBO niet meer beschikbaar zijn in Nederland. Ziggo neemt de uitzendrechten van HBO over en zal na 1 januari klanten de mogelijkheid geven om films en series van HBO te blijven kijken.

Update 11 november: Ziggo heeft ondertussen bekendgemaakt dat de programma’s van HBO in een nieuw zenderpakket van Ziggo aangeboden worden; Ziggo Movies & Series XL. Dit pakket vervangt het TV Royaal pakket, het nieuwe pakket is inbegrepen in het duurste abonnement van Ziggo en gaat voor andere abonnees €11,95 kosten. Daarnaast verandert de naam van de streaming-app ‘Horizon Go’ naar ‘Ziggo Go’. De HBO content zal alleen bij Ziggo te zien zijn, bij alle andere aanbieders zal het vanaf 2017 niet meer mogelijk zijn om de films en series van HBO te bekijken.

HBO is wereldwijd één van de grootste betaalabonnementen met een combinatie van traditionele televisiezenders en on-demand films en series. Momenteel bieden veel televisieproviders deze dienst als aanvulling op het vaste abonnement. HBO is bekend van een aantal grote Amerikaanse series, zoals Game of Thrones, True Detective en Girls.

Rechten naar Ziggo

Kabeltelevisieprovider Ziggo is mede-eigenaar van HBO Nederland en heeft de Nederlandse uitzendrechten van series en films van HBO overgenomen. Ziggo geeft aan dat hun klanten ook in 2017 naar programma's van HBO kunnen blijven kijken. In welke vorm de series en films zullen worden aangeboden is nog onbekend. In november zal Ziggo hierover meer duidelijkheid geven.

Of de series en films van HBO in de toekomst ook via andere televisieproviders te bekijken zijn, is nog niet bekend. In onze vergelijker kun je kiezen welke extra zenders je bij je abonnementsdienst wilt afsluiten. Wanneer je een abonnement met HBO afsluit, zal dit aanvullende abonnement waarschijnlijk vervallen in 2017.

Zoek je een alternatief zonder televisieabonnement? Bekijk de mogelijkheden om video on demand te kijken.