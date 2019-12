Veranderingen KPN-klanten vanwege stoppen HBO

Nieuws|Vanaf 1 januari 2017 is HBO tv alleen nog maar via Ziggo te bekijken. KPN maakte bekend wat het wegvallen van HBO voor zijn klanten betekent. Het reeds bestaande televisie Pluspakket van KPN wordt uitgebreid voor de klanten met het alles-in-1 Premium pakket. Deze klanten krijgen de tv-uitbreiding en Fox Sport Eredivisie ter compensatie van het wegvallen van HBO. Voor andere klanten zijn er ook wijzigingen. Opzeggen kan hierdoor ook, al meldt KPN dit niet expliciet.

Wat verandert er voor KPN alles-in-1 klanten?

Huidige KPN-klanten met een alles-in-1 Premiumpakket (het meeste uitgebreide en dure alles-in-1-pakket van KPN) krijgen vanaf 1 januari een uitbreiding van hun Pluspakket voor tv. Het on-demand aanbod, zeg maar de videotheek van de provider, wordt uitgebreid met een aantal blockbuster films (o.a. The Hobbit), films van eigen bodem (o.a. Soof) en internationale series (o.a. Walking Dead). Ook worden er kinderfilms en -series toegevoegd (o.a. Casper en Emma).

Daarbij krijgen de alles-in-1 Premium klanten van KPN de zender Fox Sport Eredivisie ter compensatie van het wegvallen van HBO.

Het Pluspakket voor tv bestaat naast het on-demand aanbod uit een 30-tal themazenders met amusement, documentaires, natuurprogramma's en tv-programma's speciaal voor kinderen (o.a. RTL Lounge en NatGeoWild).

Alle andere KPN-klanten die HBO-tv als extra betaald tv-pakket hadden gekozen (het gaat dus niet om de alles-in-1 Premium klanten), worden niet 'gecompenseerd'. Zij zullen vanaf januari niet meer naar HBO kunnen kijken, en hoeven er dan dus ook niet meer voor te betalen.

Wat verandert er voor KPN-klanten met vast & mobiel gebundeld ?

KPN Compleet klanten (= klanten die naast vast internet, bellen, tv óók mobiele telefonie afnemen) die het alles-in-1 Premium-pakket hebben, krijgen het Kids (tv) Pakket ter compensatie. De KPN Compleet klanten die geen Premium klant zijn, kunnen kiezen uit Fox Sports Eredivisie, Kids Pakket of het Pluspakket.

Wat verandert er voor KPN Play klanten?

Momenteel zitten er in KPN Play 3 losse HBO-zenders. Die vervallen per 1 januari 2017 en de prijs van het pakket gaat naar beneden (van €14,99 naar €11.99). Op de website van KPN Play staan de veranderingen in kleine lettertjes onderaan vermeld. Ook valt op dat de afbeeldingen over content van KPN Play nog grotendeels gebaseeerd zijn op het HBO-aanbod. KPN geeft aan dat dit vanaf januari aangepast zal worden. KPN Play is maandelijks opzegbaar.

Wat verandert er voor Telfort en XS4All klanten?

XS4ALL en Telfort maken deel uit van KPN. HBO als betaald zenderpakket wordt bij XS4ALL- en bij Telfortklanten automatisch gestopt per 1 januari. Zij krijgen geen compensatie. Klanten bij Telfort die als Combi Voordeel het HBO pakket hebben, krijgen het Fox Sports Eredivisie pakket.

Wat kun je doen?

KPN heeft zijn klanten op de hoogte gebracht van de veranderingen. In de brief of e-mail staan de precieze veranderingen voor jou als consument. KPN heeft daarbij niet expliciet gemeld dat je vanwege de wijzigingen kunt opzeggen (ook als je nog in het eerste jaarcontract zit). Daar heb je wel recht op. KPN heeft dit ook bevestigd op vragen van de Consumentenbond.

Wil je het 'gratis' uitgebreide Pluspakket voor tv en Fox Sports Eredivisie niet, dan kun je overwegen om per 1 januari 2017 of later, een ander (goedkoper) abonnement bij KPN af te sluiten, bijvoorbeeld het standaard alles-in-1-abonnement. Of je kunt overstappen naar een andere tv- en internetaanbieder.

De klanten die HBO als extra betaald zenderpakket hadden, betalen per januari daarvoorniet meer. Zij mogen ook overstappen of opzeggen, ook al zitten ze nog binnen het eerst contractjaar.

Ben je echt op zoek naar HBO-tv, dan heb je weinig keuze in providers! Ziggo is de enige optie. Let wel: overweeg je naar Ziggo over te stappen vanwege HBO, check dan eerst je postcode in de alles-in-1 vergelijker, want Ziggo levert niet op elk adres.

Hoe zit het dan precies bij Ziggo?

Ziggo heeft bekendgemaakt dat de programma’s van HBO in een nieuw zenderpakket van Ziggo aangeboden worden: Ziggo Movies & Series XL. Dit pakket vervangt het huidige TV Royaal pakket (waarvan de kosten €9,95 waren). Het nieuwe pakket is inbegrepen in het duurste abonnement (Connect & Play Max) van Ziggo. Voor andere abonnees gaat Ziggo Movies & Series XL pakket €11,95 kosten.

