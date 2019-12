KPN Digitenne vernieuwt

Wat verandert er bij Digitenne?

Sinds 1 februari 2018 krijgen alle nieuwe Digitenneklanten een aparte, losse ontvanger om tv te kijken. Alle bestaande klanten krijgen óók een nieuwe, losse ontvanger. Deze Digitenneklanten hadden voorheen 1 of meerdere tuners of insteekkaarten. Maar deze werken niet meer met de nieuwe techniek van Digitenne: DVB-T2. KPN schaft het gebruik van smartcards en CI+ modules dus af.

Alleen wanneer je genoeg hebt aan het kijken van de zenders NPO 1, 2, 3 en de regionale zender(s), is tv-kijken nog mogelijk zonder extra apparatuur. Mits de tv het DVB-T2-signaal aan kan. Tv’s uit 2015 of later hebben vaak al een geschikte tuner, bij oudere tv’s is dat vaak niet zo. Maar check altijd de handleiding van de tv of de website van de fabrikant om zeker te weten of je tv geschikt is.

Waarom deze verandering bij KPN Digitenne?

In 2017 heeft KPN de rechten verworven om Digitenne te mogen blijven uitzenden. Maar op één voorwaarde: Digitenne moet over op DVB-T2. Dit is een andere frequentie die andere landen al gebruiken en die het mogelijk maakt om zenders in HD-kwaliteit weer te geven.

Maar: deze DVB-T2-techniek werkt niet samen met de huidige apparatuur die men voorheen van KPN kreeg. En dus moet iedere klant over op andere apparatuur.

Wat betekent dit voor Digitenneklanten?

Dit heeft de volgende gevolgen voor de kosten en de diensten van KPN Digitenne:

Kosten

Het abonnementstarief blijft hetzelfde: €15,50 per maand inclusief 1 ontvanger.

Voor een tweede of derde ontvanger betaal je €5 per maand.

Oude kooptuners werken niet meer. Deze moet je vervangen voor ontvangers op huurbasis á €5 per maand (alleen voor de tweede en derde ontvanger).

Diensten

Je hebt nu een kastje (tuner) nodig. Insteekkaarten zijn niet meer mogelijk;

Bestaande klanten moeten hun huidige ontvanger(s) inwisselen voor nieuwe ontvanger(s). Dit kan door online een omruilafspraak te maken op de site van KPN.

Je krijgt nu zenders in HD-kwaliteit.

Opnemen is (nog) niet mogelijk met de nieuwe ontvanger.

Wil je opnemen? Bekijk alle mogelijkheden om digitale tv op te nemen.

