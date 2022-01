Ohra Leenautoverzekering: eerste indruk

Conclusie

De leenautoverzekering van Ohra is een uniek concept. De polis dekt nadelige financiële gevolgen bij schade tijdens het (uit)lenen. Dat is prettig wanneer de auto onvoldoende verzekerd is voor de schade (zoals met alleen een WA-dekking). Ook is het verlies van premiekorting (no-claim) door de schade gedekt.

Je eigen verzekeraar moet je dan wel kunnen vertellen hoeveel extra premie je hierdoor gaat betalen de komende 5 jaar. Dat kan gedoe opleveren. En zijn er niet direct premiegevolgen maar verlies je alleen schadevrije jaren? Dan krijg je een vast bedrag van €250. Nadeel is dat je niet weet of dit voldoende is voor eventuele latere financiële gevolgen. Bijvoorbeeld als je nog een schade rijdt of met minder schadevrije jaren overstapt naar een andere verzekeraar.

Wat is het

Leen je de auto weleens uit aan vrienden of familie? Dan kan de in de zomer van 2021 gelanceerde leenautoverzekering van Ohra van pas komen. Normaal gesproken komt ook schade die iemand anders maakt voor rekening van de auto-eigenaar. Zo’n schadeclaim kan ten koste gaan van je premie en schadevrije jaren.

Ook kan de schade helemaal niet gedekt zijn omdat de auto alleen WA- of beperktcasco verzekerd is. De Ohra leenautoverzekering vergoedt niet gedekte autoschade en een eventueel eigen risico. Ook terugval in schadevrije jaren na de schade wordt vergoed.

Kosten en opties

Je hebt de keuze uit een Compleet dekking (vanaf €7 per dag) en Aanvullende dekking (vanaf €6 per dag). Voor dekking in het buitenland betaal je €1 per dag extra. Er is geen aanvullende dekking mogelijk via de leenautoverzekering, zoals voor pechhulp, inzittenden en rechtsbijstand.

Zowel de auto-eigenaar als degene die de auto leent kan de verzekering afsluiten. Dit maakt ook geen verschil voor de premie. Ook zijn er meerdere bestuurders toegestaan. De dekking gaat na afsluiten direct in en loopt 1 dag tot 30 dagen.

Dekkingen

Is de auto al allrisk verzekerd (volledig casco)? Dan is een Aanvullende dekking voldoende. Hiermee wordt een eventueel eigen risico na een schade vergoed. Ook is het verlies van premiekorting (no-claim) door de schade gedekt, ofwel het verlies van schadevrije jaren.

Is de auto alleen WA- of WA Plus (beperkt casco) verzekerd? Dan kun je een Compleet dekking afsluiten vanaf €7 per dag. Daarmee is ook zelf veroorzaakte autoschade verzekerd. Zoals een aanrijding of parkeerschade. Die schade is met alleen een WA Plus autoverzekering niet verzekerd, alleen met een allrisk dekking.

Ook is er met de Compleet dekking vergoeding voor ruitschade, brandschade en natuurschade (zoals storm en regen) en diefstalschade. Dit is met alleen een WA- autoverzekering niet gedekt.

Auto total loss of gestolen

Is de auto total loss of gestolen? Voor auto’s tot en met 3 jaar oud is er een nieuwwaarderegeling. Voor tweedehands auto’s een aanschafwaarderegeling tot en met 3 jaar na de aanschaf. Die uitkeringen zijn meestal gunstiger dan een vergoeding in dagwaarde van de auto.

Verlies schadevrije jaren

Door een schadeclaim verlies je in sommige gevallen schadevrije jaren en verlies je no-claimkorting (premiekorting). Hierdoor kan je premie omhooggaan. Bijvoorbeeld bij vandalismeschade of als je de schade zelf veroorzaakt. De leenautoverzekering compenseert dit. Je krijgt (als auto-eigenaar) bij een hogere premie door de schadeclaim standaard €250 vergoed.

Als de extra premie door de schade meer is dan die €250, dan kun je dat terugkrijgen. Als auto-eigenaar moet je hiervoor wel een opgave van het schadebedrag opsturen naar Ohra. En van de meerpremie door de schade voor de komende 5 jaar. Je eigen autoverzekeraar moet jou dit dan wel schriftelijk kunnen en willen melden. Dat kan gedoe opleveren.

Is het schadebedrag lager dan de meerpremie door de schadeclaim en het eventuele eigen risico? Dan vergoedt Ohra de schade. Met de vergoeding via de leenautoverzekering kun je de schade ook terugbetalen aan de eigen autoverzekeraar. Hiermee voorkom je verlies van schadevrije jaren en premieverhoging door de schadeclaim.

Zijn er niet direct premiegevolgen maar verlies je wel schadevrije jaren? Dan krijg je een vast bedrag van €250. Nadeel is dat je niet weet of dit voldoende is voor eventuele latere financiële gevolgen. Bijvoorbeeld als je nog een schade rijdt of met minder schadevrije jaren overstapt naar een andere verzekeraar.

Niet gedekt

Je kunt de leenautoverzekering niet voor alle auto’s afsluiten. Bijvoorbeeld niet voor auto’s boven de €60.000 en auto’s met een buitenlands kenteken. Ook voor een huurauto is geen dekking, het is immers een leenautoverzekering. Je kunt de leenautoverzekering ook niet gebruiken als de auto-eigenaar zelf meerijdt. Dan is er geen sprake meer van lenen.

Alternatieven

Wil je de auto langer lenen, dan zijn er ook andere opties. Je kunt bijvoorbeeld een auto huren of verhuren via diverse platforms. Leen je de auto regelmatig uit of deel je deze met bekenden? Dan kun je je ook aanmelden bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik (VGA) en een autodeelverzekering afsluiten.