Emma Het Babymatras

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: Het Emma-babymatras dat nu te koop is, is een andere dan die wij hebben getest. We hebben Emma herhaaldelijk gevraagd om informatie over de nieuwe babymatras en hoe lang deze te koop is, maar krijgen geen reactie. We vermoeden dat er steeds kleine veranderingen aan de matras worden doorgevoerd, waardoor matrassen uit verschillende batches verschillende testresultaten zouden krijgen. Hierdoor kunnen wij geen betrouwbare informatie geven aan consumenten. Totdat Emma ons garandeert dat de Emma-babymatras langere tijd onveranderd verkrijgbaar zal zijn, kunnen wij deze matras niet hertesten. Omschrijving van getest matras: Babyledikantmatras van 120,5 x 61,5 cm met een vulling van koudschuim en een tijk van gaasmateriaal. De tijk mag in de wasmachine op 60 °C.