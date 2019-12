Kidsmill Babyflow Modulair OUD

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: Met ingang van juli 2016 is er een nieuwe versie van deze matras te koop. Dit zijn de testresultaten voor de oude versie, die niet slaagde voor onze 'Hoofd in matras wegzakken'-test. De fabrikant heeft naar aanleiding van onze testresultaten de matras aangepast. Het verschil tussen de oude en de nieuwe versie is herkenbaar aan de kleur van de verplaatsbare blokken: de oude, te zachte blokken zijn blauw, de nieuwe zijn geel. BESCHRIJVING: Zachte matras met een kern van 2 blokken koudschuim en 1 blok geheugenschuim. De blokken hebben verschillende hardheden, en kunnen verplaatst worden. Volgens de fabrikant kan zo de ondersteuning aangepast worden op ofwel een jonge baby, ofwel een peuter. De tijk is afneembaar en kan op 60 °C gewassen worden.