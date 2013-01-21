icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Meer fraudemaatregelen bij ABN Amro

Nieuws
|
Per vandaag moeten ABN Amro-klanten via een betaalprofiel kiezen of ze hun betaalpas wereldwijd of alleen binnen Europa willen gebruiken voor geld opnemen en betalen.
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:21 januari 2013

Per vandaag kun je bij ABN Amro niet meer standaard pinnen buiten Europa. Als anti-fraudemaatregel blokkeert de bank ook overboekingen naar buitenlandse rekeningen. De bank zegt alle klanten eind vorig jaar te hebben geïnformeerd.

Opheffen van bovenstaande blokkades kan de klant direct zelf via – online of telefonisch – aanpassing van het betaalprofiel. ABN Amro is de enige grote bank met deze maatregel voor overboekingen naar het buitenland.

SNS en Rabo

Rabobank blokkeerde al eerder betaalpassen voor gebruik buiten Europa, SNS volgt dit voorjaar.

Bron: ABN Amro.

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Vergelijk betaalrekeningen

Bekijk ook