Meer fraudemaatregelen bij ABN Amro

Per vandaag kun je bij ABN Amro niet meer standaard pinnen buiten Europa. Als anti-fraudemaatregel blokkeert de bank ook overboekingen naar buitenlandse rekeningen. De bank zegt alle klanten eind vorig jaar te hebben geïnformeerd.

Opheffen van bovenstaande blokkades kan de klant direct zelf via – online of telefonisch – aanpassing van het betaalprofiel. ABN Amro is de enige grote bank met deze maatregel voor overboekingen naar het buitenland.

SNS en Rabo

Rabobank blokkeerde al eerder betaalpassen voor gebruik buiten Europa, SNS volgt dit voorjaar.

Bron: ABN Amro.