icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

ABN Amro over op IBAN

Nieuws
|
Vanaf 20 maart is internetbankieren van ABN Amro over op IBAN. IBAN (International Bank Account umber) is een internationaal rekeningnummer dat in de plaats komt van het huidige bankrekeningnummer.
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:22 maart 2013

De komende maanden gaan steeds meer bedrijven, organisaties en overheden over op IBAN. Vanaf 1 februari 2014 kan iedereen alleen nog maar gebruik van IBAN als rekeningnummer. Internetbankieren van ABN Amro is dus nu over op IBAN. Triodos Bank deed dit eind vorig jaar al als eerste Nederlandse bank.

Wat betekent dit voor klanten van ABN Amro?

  • Je ziet de IBAN in plaats van het oude bekende 9-cijferige rekeningnummer.
  • Als je geld overmaakt wordt het rekeningnummer automatisch omgezet in een IBAN-rekeningnummer.
  • Het betaalkenmerk kan op een andere plaats staan.
  • Spoedoverboeking en acceptgiro's worden voorlopig niet omgezet naar een IBAN.

In de periode tot februari 2014 bestaan de twee systemen nog naast elkaar: je kunt zowel met 9-cijferige rekeningnummer als met IBAN betalen. Als je echt gebruik moet maken van het IBAN, staat dit duidelijk aangegeven.

Bron: ABN Amro

Lees verder

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Vergelijk betaalrekeningen

Bekijk ook