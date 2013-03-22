ABN Amro over op IBAN

Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:22 maart 2013
De komende maanden gaan steeds meer bedrijven, organisaties en overheden over op IBAN. Vanaf 1 februari 2014 kan iedereen alleen nog maar gebruik van IBAN als rekeningnummer. Internetbankieren van ABN Amro is dus nu over op IBAN. Triodos Bank deed dit eind vorig jaar al als eerste Nederlandse bank.
Wat betekent dit voor klanten van ABN Amro?
In de periode tot februari 2014 bestaan de twee systemen nog naast elkaar: je kunt zowel met 9-cijferige rekeningnummer als met IBAN betalen. Als je echt gebruik moet maken van het IBAN, staat dit duidelijk aangegeven.
Bron: ABN Amro
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