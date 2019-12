ABN Amro stopt met mobiel bankieren app voor Windows Phone

Windows Phone weinig gebruikt

ABN Amro stopt met de mobiel bankieren app voor de Windows Phone. Volgens de bank is de app verouderd. Bij updates van de app wordt rekening gehouden met de nieuwe technische mogelijkheden van iOS en Android. Deze mogelijkheden heeft Windows Phone niet, aldus ABN Amro.

Wil je als ABN Amro-klant de app blijven gebruiken, dan moet je dus een telefoon met iOS of Android kopen.

Het enige alternatief voor klanten die géén Android of iOS-telefoon willen kopen, is voortaan gebruikmaken van internetbankieren. Bij ABN Amro is het bij internetbankieren wel mogelijk om met alléén een indentificatiecode en dus zonder e.dentifier in te loggen, net als bij mobiel bankieren.

Het marktaandeel van Windows Phone is erg klein; minder dan 1% van de smartphones heeft dit besturingssysteem. Ook andere partijen stoppen met het verder ontwikkelen van apps die geschikt zijn voor de Windows Phone, zoals Spotify, of bieden het sowieso niet aan.

SNS, RegioBank en ASN stoppen ook

Als je een Windows Phone hebt én mobiel wilt bankieren via een app, dan kun je ook overstappen naar een andere bank. De mogelijkheden zijn echter beperkt, want ook SNS, RegioBank en ASN Bank stoppen vanaf 1 oktober 2017 met de app voor de Windows Phone. Knab en Bunq hebben alleen een app voor iOS en Android.

Alleen bij ING, Rabobank en Triodos Bank kun je nog terecht als je met je Windows Phone wilt bankieren. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de mogelijkheden van de Windows-app veel beperkter zijn. Zo kun je met de Windows-app van ING bijvoorbeeld geen betaalverzoek doen, niet met iDeal betalen en geen incasso's terugboeken.

Windows 10-tablets

Hoewel het marktaandeel van Windows Phone heel klein is, is dat van Windows 10-tablets aanzienlijk groter, zo'n 13% en dat zal naar verwachting nog iets toenemen. Windows 10 heeft een eigen app-store. Dit zijn dus niet dezelfde apps als voor Windows Phone.

Alleen de Rabobank biedt een speciale app voor Windows 10, maar deze app heeft beperktere mogelijkheden dan de app voor Android en iOS. De meeste consumenten met een Windows 10-tablet kunnen dus ook niet mobiel bankieren, maar moeten internetbankieren op hun tablet.

