Eerste indruk|Met AfterPay kun je achteraf betalen via automatische incasso, een eenmalige machtiging of een digitale acceptgiro (DigiAccept). AfterPay wordt aangeboden door ruim 700 webshops, zoals die van Zeeman en Kijkshop. Sommige webshops rekenen overigens kosten voor betalen via AfterPay. En eindeloos bestellen kan niet: bij de eerste aankoop word je geregistreerd en er geldt een maximaal bestelbedrag.

Afterpay: review

AfterPay biedt als online betaalmethode het gemak van 'kijken, kopen en achteraf betalen'. Het concept is erop gericht bestaande betaalvormen in een online jasje te gieten. Je kunt achteraf betalen via automatische incasso, papieren of digitale acceptgiro (DigiAccept). Dit kan handig zijn, als je even krap bij kas zit. Op dit uitstel van betaling na, lijkt het verschil met de bekende online betaalmethodes klein.

Digitale acceptgiro

De betaalvormen die AfterPay aanbiedt zijn niet nieuw, maar het gaat naar eigen zeggen om het totaalpakket aan vernieuwde online 'achteraf' betaaldiensten. DigiAccept -mede bedacht door AfterPay- is wel een nieuwe handige manier voor digitaal uitstel van betaling. Je ontvangt een e-mail met een digitale acceptgiro, die je via iDeal kunt voldoen of via je eigen online bankomgeving. DigiAccept wordt ook als 'losse' dienst ingezet door bijvoorbeeld Wehkamp en Bol.com.

Kosten(loos?)

AfterPay rekent zelf geen kosten en rente. Echter, de webshops zelf staan vrij -binnen wettelijke normen- wel of niet transactiekosten in rekening te brengen voor betaling via AfterPay. Dat wordt vermeld op de betreffende website, maar de kosten kunnen uiteenlopen. Zeeman rekent €0,95 voor betaling via automatische incasso via AfterPay en €1,25 via DigiAccept, Kijkshop en Intreza rekenen alleen €1 voor betaling via digitale acceptgiro. Marskramer verhoogt het orderbedrag met €1,99 aan 'servicekosten' bij keuze van AfterPay als betaalmethode.

Uitstel

Je krijgt ruim de tijd om te betalen. In principe moet binnen 10 dagen worden betaald, maar als dit niet lukt is er ook geen man overboord. Pas na 2 maanden word je aangemaand en krijg je strafpunten als je alsnog niets overmaakt. Hierdoor heb je bij een eerstvolgende bestelling een minder hoog bestedingsbedrag. Er wordt wel altijd gezamenlijk naar een oplossing gezocht om het bedrag te kunnen voldoen. Gebeurt dit te vaak - bijvoorbeeld 3 keer- dan wordt je bestedingsruimte ingeperkt en kan je account tijdelijk geblokkeerd worden. Een nog redelijk soepele uitstel van betaling dus, met risico op wanbetalers. AfterPay geeft een betaalgarantie af naar de webshop en ontvangt in ruil een vast bedrag (fee) per order en een bepaald percentage per aankoop.

Hand op de knip

Een grotere aankoop kan via sommige webshops ook gedeeltelijk achteraf worden betaald met AfterPay. Eindeloos en ongezien bestellen kan niet: bij de eerste aankoop word je geregistreerd en geldt een maximaal bestelbedrag. Dit is afhankelijk van het betaalverleden van de koper en het gemiddelde orderbedrag en assortiment van de webshop.

Bij Zeeman kun je met AfterPay tussen de €10 en €100 voldoen, bij de eerste bestelling maximaal €50. Bij Kijkshop is dit €135 en naderhand €500. Deze maxima zijn ingesteld ter bescherming van de koper en om overcreditering en betalingsachterstanden te voorkomen.

Ook wordt een (externe en interne) gegevenscheck gedaan. AfterPay is hiervoor ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Je kunt altijd naar de reden vragen als je op een bepaald moment niet (meer) achteraf kunt betalen. Het maximale bestelbedrag wordt -afhankelijk van de webshop en het betaalgedrag- omhoog geschroefd bij vaker bestellen. Welk systeem hier precies achter zit is onduidelijk.

Geen goed, geld terug

AfterPay vergelijkt zich met Paypal en -onderscheidt zich als dienstverlener voor achteraf betalen. Omdat je pas achteraf betaalt, loop je als consument weinig risico. Bij AfterPay werkt kopersbescherming andersom: je betaalt pas als je het product hebt ontvangen. De webwinkel moet kunnen aantonen dat een product is geleverd. Als je niets ontvangt, hoef je ook niet te betalen.

In principe houdt AfterPay zich verder buiten het leveringsproces. Bij problemen kun je wel de klantenservice inschakelen en kan facturering worden stopgezet tot je een oplossing bereikt met de webwinkel. Daarnaast wordt door veel webwinkels met Track & Trace gewerkt, waardoor achterhaald kan worden waar een levering is misgegaan. Dit voorkomt ook dat klanten onterecht aangeven dat ze een product niet ontvangen hebben.

Klein gemak

AfterPay biedt voornamelijk via DigiAccept een handige manier van achteraf betalen aan, de andere betaalopties zijn bekend en veelgebruikt om betalingen uit te stellen. Opvallend zijn wel de transactiekosten of zogenoemde 'servicekosten' die webshops rekenen bij deze online manier van betalen. Het risico van deze digitale uitstel van betaling wordt op die manier doorberekend aan de klant.

Als je papieren acceptgiro's vaak kwijtraakt en wat meer rek in de betaaltermijn wilt, is AfterPay zeker handig. Ook krijg je ruim de tijd om te betalen en kun je aan de bel trekken bij leveringsproblemen. Verder kun je net zo goed rechtstreeks of via acceptgiro betalen, zonder extra tussenschakel. Dan heb je ook een beter overzicht over je financiën.

Wat is Afterpay?

AfterPay bestaat sinds 2005 en is gespecialiseerd in online dienstverlening rondom achteraf betalen. Je bestelt een product of dienst bij een webwinkel en betaalt pas achteraf via een eenmalige machtiging, papieren of digitale acceptgiro (DigiAccept) of via een automatische incasso. AfterPay heeft het concept van deze digitale acceptgiro mede bedacht, maar DigiAccept wordt ook 'los' gebruikt door sommige grotere webshops als Wehkamp.

Sommige webshops rekenen overigens kosten voor betalen via AfterPay, de bedragen kunnen verschillen. Eindeloos en ongezien bestellen via AfterPay kan niet: bij de eerste aankoop word je geregistreerd en er geldt een maximaal bestelbedrag.

Je hebt in principe 10 dagen de tijd om het openstaande bedrag te voldoen, na ontvangst van de (digitale) acceptgiro. Voor vragen en problemen kun je bij het Klantcontact Center terecht. AfterPay bemoeit zich verder niet met het leveringsproces, dit is de verantwoordelijkheid van de webshop.

Deze 'betaalmethode' wordt momenteel ingezet door zo'n 700 webshops. Afterpay is tot dusver alleen actief in Nederland, maar heeft plannen uit te breiden naar België, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland.