Eerste indruk|Sinds eind november 2015 hebben we er een nieuwe bank bij in Nederland: Bunq. Is de Bunq-betaalrekening vergelijkbaar met bestaande Nederlandse betaalrekeningen en een serieuze concurrent? Wat kost deze Bunq-rekening en hoe werkt het?

Updates

Augustus 2017

Bunq heeft in augustus een nieuw abonnement geïntroduceerd: Bunq Premium. Alleen bestaande klanten kunnen, zolang ze geen nieuwe pas of rekening aanvragen, gebruik maken van het oude tariefssysteem.

Januari en februari 2016

Vanaf 14 januari is het mogelijk met iDeal te betalen. Koop je iets via je mobiele telefoon, dan reken je direct via de Bunq-app af. Als je via een ander apparaat (bijvoorbeeld je laptop) wilt afrekenen, krijg je nadat je voor iDeal en Bunq hebt gekozen een QR-code. Deze code scan je met je mobiele telefoon en vervolgens krijg je een betaalverzoek.

Ook is het inmiddels mogelijk via automatische incasso te betalen. Bij Bunq krijg je eerst een melding dat een bedrijf wilt incasseren. Pas als je toestemming hebt gegeven, wordt het bedrag echt geïncasseerd.

Betaalrekening

Bij Bunq kun je een betaalrekening openen, met bijbehorend IBAN (rekeningnummer). Maar de Bunq-betaalrekening is nog geen 'volwaardige' betaalrekening, je kunt bijvoorbeeld niet met iDeal of automatische incasso betalen met je Bunq-rekening. Veel bedrijven werken met automatische incasso. Denk aan verzekeringen en je telefoonabonnement. Het is wel de bedoeling dat betalen met iDeal of automatische incasso er later nog bijkomen.

Als je geen betaalpas aanvraagt, dan heb je geen kosten en kun je Bunq sowieso gerust eens proberen. Maar waarom zou je dat doen? Misschien spreekt het principe van Bunq je aan; de bank leent geen geld uit aan andere klanten. Of je wilde toch al een extra rekening openen, bijvoorbeeld voor een gezamenlijk potje. Bij de meeste andere banken betaal je extra kosten voor het openen van een extra betaalrekening.

Je oude rekening opzeggen en overstappen is misschien nog wat vroeg.

Verschil met andere banken

Het grote verschil met andere banken is dat bankieren alleen via de app kan en dat Bunq geen andere diensten aanbiedt, zoals spaarrekeningen, leningen, rood staan en creditcards.

Ook de kostenstructuur is heel anders: het openen van een account en bijbehorende rekening(en) is gratis. Voor een betaalpas, die 4 jaar geldig is, betaal je €9. Dat is een stuk goedkoper dan het aanhouden van een betaalrekening met betaalpas bij andere banken. Die kosten lopen uiteen van zo'n €17 tot meer dan €60 per jaar.

Let op: bij Bunq betaal je ergens anders voor, namelijk €0,04 per pinbetaling en €0,80 per geldopname in Nederland en andere eurolanden.

Voorbeeld

Als je 1 jaar lang gemiddeld 1x per dag pint en eens per 2 weken geld opneemt zou dat €35,40 kosten. Ga eens in je afschriften na hoe vaak jij pint en wat het je dan zou kosten.

Mobiel bankieren

Mobiel bankieren werkt net als internetbankieren via een beveiligde verbinding. Bij Bunq is het maximaal over te boeken bedrag met €50.000 veel hoger dan bij de apps van andere banken. De limiet staat standaard op €1000 ingesteld. Bunq vraagt wel om een extra verificatie als het bedrag dat je overmaakt hoger is dan het gemiddelde bedrag dat je overmaakt. Dit doen ze door middel van gezichtsherkenning.

Tip

Stel zelf je limiet naar beneden bij.

Pluspunten

Gratis meerdere rekeningen openen.

Limieten betaalpas en rekening direct aan te passen via app.

Contactloos betalen mogelijk en aan- en uit te zetten via app.

Betaalpas aan- en uit te zetten voor betalen in het buitenland en per land in te stellen.

Betaalpas direct blokkeren via app als deze gestolen is.

Tegoeden op je rekeningen vallen onder het depositogarantiestelsel en zijn daarmee tot €100.000 gedekt.

Handige extra's: je kunt bijvoorbeeld een 'Request' versturen naar iemand waarvan je geld krijgt en je rekening koppelen aan die van iemand anders via 'Connect', bijvoorbeeld tijdens een gezamenlijke vakantie. Nadeel is dat het alleen met andere Bunq-klanten kan.

Je kunt instellen dat je een pushbericht ontvangt (melding in het scherm van je telefoon zonder dat de app geopend is) bij onder meer betalingen, requests en pinbetalingen.

Minpunten

Door variabele kosten (kosten per pinbetaling en geldopname) weet je vooraf niet waar je aan toe bent.

(Nog) geen automatische incasso mogelijk.

(Nog) geen betalingen met iDeal mogelijk.

Je kunt te maken krijgen met kinderziektes. Zo werden foto's van identiteitsbewijzen onbeveiligd opgeslagen. Dit probleem is inmiddels opgelost.

Sommige functies zijn alleen te gebruiken als anderen ook klant zijn bij Bunq.

Je kunt geen spaarrekening openen.

Wat is Bunq?

Bunq is een nieuwe Nederlandse bank met een bankvergunning van de Nederlandse Bank.

Bij Bunq kun je een bankrekening openen.

Je bankiert via een app. Internetbankieren of bankieren zonder internet is niet mogelijk.

Het openen van een betaalrekening is gratis. Je kunt maximaal 10 (gratis) rekeningen hebben.

Geld overboeken en ontvangen is gratis.

Een betaalpas kost €9 per 4 jaar.

Een pinbetaling kost €0,04 en een geldopname €0,80. Dit geldt voor alle Eurolanden, inclusief Nederland.

Buiten de Eurolanden kost een pinbetaling €0,04 + 1,2% koersopslag en een geldopname €2,25 + 1,2% koersopslag.

Je betaalt ook €0,04 als een pinbetaling of geldopname mislukt doordat je de verkeerde pincode intoetst, je niet genoeg geld op je rekening hebt of je rekening geblokkeerd is.

De tegoeden op je Bunq-rekening vallen onder het depositogarantiestelsel.

Bunq biedt geen andere producten, zoals spaarrekeningen, rood staan, een creditcard of lening, aan.

