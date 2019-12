Digitale nota en FiNBOX

Eerste indruk|We betalen rekeningen massaal via internet en we checken ons rekeningsaldo dagelijks online. Maar de stapel van acceptgiro’s, loonstrookjes en andere financiële overzichten in de brievenbus is nauwelijks kleiner geworden. De digitale nota en opvolger FiNBOX kunnen daar verandering in brengen.

Update 8 februari 2017: ABN Amro is per 1 januari 2017 gestopt met FiNBOX. ING stopte hier al mee op 1 januari 2016. Per 1 april 2017 stopt de Rabobank als laatste bank met FiNBOX.

Digitale Nota in een nieuw jasje: FiNBOX

Voortaan heeft de Digitale Nota (ABN Amro en ING) of Notabox (Rabobank) een nieuwe en gezamenlijke naam; FiNBOX. Klanten van deze 3 banken - ABN Amro, ING en Rabobank - kunnen gebruik maken van FiNBOX.

Via FiNBOX kun je financiële documenten ontvangen, bewaren en betalen. Dit kan een rekening zijn van bijvoorbeeld een telecomaanbieder, maar ook een polisblad van je verzekeraar of een salarisstrook.

Aanmelden

Om financiële post via FiNBOX te kunnen ontvangen, moet je eerst aangemeld zijn bij een van de deelnemende organisaties (bijvoorbeeld een zorgverzekeraar of energiemaatschappij). Dit kan via internetbankieren of rechtstreeks via de organisatie aan wie je toestemming geeft voor het versturen van financiële post naar jouw internetbankieren.

Dit laatste is nieuw ten opzichte van de 'oude' digitale acceptgiro. Bedrijven die deelnemen kunnen nu dus - bijvoorbeeld bij het afsluiten van een contract - FiNBOX aan hun klanten aanbieden als alternatieve manier om rekeningen, polissen of andere financiële informatie te ontvangen.

Geen cijfers overtikken

Is de financiële post een rekening of factuur? Dan kun je deze betalen via internetbankieren, zonder alles over te typen. Elk document dat je via FiNBOX ontvangt, wordt 7 jaar bewaard door de organisatie die het verstuurd heeft en blijft toegankelijk via internetbankieren.

Er zijn nu al circa 160 organisaties bij wie je kan aanmelden. Met deze doorstart en landelijke campagne is de verwachting dat zowel andere banken als andere bedrijven zullen volgen.

Wat is de digitale nota?

Hoe werkt het?

De digitale nota is een onderdeel van internetbankieren dat de financiële poststroom - zoals acceptgirokaarten, pensioenoverzichten en loonstrookjes - uiteindelijk kan gaan vervangen. Acceptgiro's verschijnen bijvoorbeeld automatisch in het systeem onder het kopje 'betalen'. De naam van de begunstigde, het betalingskenmerk en het tekeningnummer zijn al ingevuld. Het betalen van de factuur gaat met een druk op de knop.

Aanbieders

Klanten van ABN Amro, ING en Rabobank kunnen digitale nota's al in hun internetbankierprogramma ontvangen. Andere banken zijn nog niet aangesloten. Er zijn nog niet veel bedrijven en instanties die digitale nota's versturen, maar er komen er wel steeds meer bij.

Onderzoek

We onderzochten de mogelijkheden en de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. Lees meer over de voor- en nadelen van de digitale nota.

Onze bevindingen

We onderzochten de gebruiksvriendelijkheid van de digitale nota. Ons oordeel is positief. Geen papier meer, geen overtikwerk en geen dure acceptgiro's. De digitale nota is een prima alternatief voor de huidige financiële poststroom.

Voordelen

Het belangrijkste voordeel van de digitale nota is dat je minder hoeft over te typen. Het betalen van een rekening gaat sneller en er is minder kans op fouten. Een ander voordeel is de online archivering. Rekeningen en andere berichten worden automatisch 16-18 maanden opgeslagen. Maar uiteraard kun je digitale nota's ook op je eigen computer archiveren.

Handig is ook de mogelijkheid om vanaf iedere computer met internetverbinding je rekeningen te betalen. Het is goedkoper dan betalen met de papieren acceptgiro. Het milieuaspect (minder papierverspilling) is ook nog een voordeel.

Nadelen

De digitale nota heeft ook nadelen. Deze hebben echter vooral betrekking op het aanmelden en niet op het gebruik zelf. Zo is het onhandig dat je je voor iedere organisatie apart moet aanmelden. De lijst van beschikbare organisaties is niet compleet en niet erg overzichtelijk. Zo is het nog onmogelijk om de bedrijven te selecteren op branche of categorie. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft ons desgevraagd gemeld te werken aan een betere aanmeldprocedure.

Heb je de aanmeldingsprocedure eenmaal afgerond, dan zijn er eigenlijk geen nadelen ten opzichte van de papieren betalingsmethoden. Of het moet zijn dat je er aan moet denken om regelmatig even aan te loggen op internetbankieren om te voorkomen dat digitale nota's te lang blijven liggen. Maar dat kan natuurlijk ook gebeuren met een papieren acceptgiro.

Conclusie

Kortom: de digitale nota is een handige betaalmethode die na wat aanpassingen prima de financiële poststroom zou kunnen vervangen. Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat de banken en instanties het gebruik van de digitale nota niet meer onder de aandacht brengen van particulieren en bedrijven.

Met de komst van FiNBOX hebben de banken en instanties nu de handen inéén geslagen om de digitale nota meer onder de aandacht te brengen. De verwachting is dat hierdoor meer banken en bedrijven zich de komende tijd zullen aansluiten. Ook is FiNBOX al verbeterd ten opzichte van de digitale nota; de aanmelding is nu ook mogelijk via het bedrijf van wie je financiële post krijgt en wordt 7 jaar bewaard.