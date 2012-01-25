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Eerlijk bankieren

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Bankmedewerkers zijn niet goed op de hoogte van het maatschappelijke beleid van hun werkgever.
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:25 januari 2012

Uit een steekproef van de Consumentenbond in opdracht van Eerlijke Bankwijzer blijkt dat alleen de 4 medewerkers van Triodos Bank iets inhoudelijks kunnen zeggen over het mvo-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen) van hun bank. Consumenten vragen wel steeds vaker naar het klimaat-, wapen- en bonusbeleid van banken, zo geven de ondervraagde bankmedewerkers aan.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over de duurzaamheid van banken.

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