Eerlijk bankieren

Uit een steekproef van de Consumentenbond in opdracht van Eerlijke Bankwijzer blijkt dat alleen de 4 medewerkers van Triodos Bank iets inhoudelijks kunnen zeggen over het mvo-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen) van hun bank. Consumenten vragen wel steeds vaker naar het klimaat-, wapen- en bonusbeleid van banken, zo geven de ondervraagde bankmedewerkers aan.

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