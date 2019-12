ING OranjePakket: review

Het ING OranjePakket is het goedkoopste pakket van ING wat betreft vaste jaarlijkse kosten. En niet alleen van de ING, ook in vergelijking met betaalpakketten van andere banken behoort het pakket tot één van de goedkoopste. Maar of het ING OranjePakket voor jou ook goedkoop is, hangt van een aantal factoren af. De belangrijkste zijn:

Hoeveel betaalpassen wil je?

Heb je een creditcard nodig?

Ga je vaak op vakantie naar landen waar niet met de euro betaald wordt?

Wil je papieren afschriften ontvangen? (Dit kan bij het ING OranjePakket niet, ook niet tegen betaling)

Zo krijg je bijvoorbeeld vaak korting op betalen buiten Eurolanden bij de duurdere pakketten. Op die manier kan een pakket met hogere vaste kosten voor iemand die veel buiten Eurolanden reist toch goedkoper zijn.

Wat je echt betaalt

Om de prijzen van betaalpakketten en betaalrekeningen te vergelijken berekent de Consumentenbond jaarlijks de kosten op basis van een aantal profielen. We deden dit ook voor het ING OranjePakket.

Voor een stel met een tweede betaalpas en één creditcard, dat alleen binnen Eurolanden op vakantie gaat, is het OranjePakket inderdaad één van de goedkoopste opties. SNS Betalen (SNS Bank) en het PrívëPakket van ABN Amro zijn voor dit profiel nagenoeg even goedkoop. Dit stel moet dan wel alles via internet- of mobiel bankieren regelen. Dit geldt overigens ook voor SNS Betalen.

Met het PrivéPakket van ABN Amro is het nog wel mogelijk papieren afschriften te ontvangen. Dit geldt overigens ook voor het BasisPakket van ING, dat op jaarbasis €1 duurder is dan het OranjePakket (exclusief de eventuele kosten voor papieren afschriften). Bij beide banken is het maandelijks ontvangen van papieren afschriften gratis, bij een hogere frequentie worden er wel kosten in rekening gebracht.

Een paar dat wel buiten Eurolanden reist, en daarbij ook een tweede betaalpas en één creditcard heeft, is met ING BetaalPakket goedkoper uit dan met het OranjePakket. Het ING BetaalPakket is dan overigens ook één van de goedkoopste opties. Alleen de bankrekening van ASN Bank en SNS Betalen zijn goedkoper voor dit paar.

Afschriften duurder

Het OranjePakket is bedoeld voor consumenten die alleen internetbankieren of gebruikmaken van de app. Dat je geen papieren afschriften kunt ontvangen hoeft geen bezwaar te zijn, vooral niet als je daar bewust voor kiest. Helaas worden afschriften voor degene die ze wél willen ontvangen per 1 augustus 2014 duurder.

Het maandelijkse ontvangen van papieren afschriften blijft gratis, tweewekelijkse (vanaf 1/8/2014 €2 per kwartaal) en wekelijkse (vanaf 1/8/2014 €3 per kwartaal) afschriften worden per kwartaal €0.50 duurder. Voor klanten met een Kinder-, Jongeren- of Studentenrekening of geboren op of voor 1 januari 1941 blijven tweewekelijkse afschriften overigens gratis.

Oranjekoorts

Toeval of niet, ING speelt met de introductie van dit nieuwe pakket leuk in op de toenemende oranjekoorts in Nederland. Vorig jaar introduceerde ING ook al de Oranje Spaarrekening. ING geeft als reden van de introductie van het OranjePakket aan dat de bank het kostenvoordeel (ten opzichte van traditioneel bankieren) van internet- en mobiel bankieren wil doorgeven aan hun klanten.

Conclusie

Het ING OranjePakket kán een voordelige keuze zijn voor wie al zijn bankzaken al via internetbankieren of mobiel bankieren regelt of dat van plan is. Wie regelmatig naar het landen buiten de Eurozone reist is het BetaalPakket van ING vaak goedkoper, evenals de betaalrekening van de ASN Bank of SNS Betalen van SNS Bank. Een tweede creditcard is niet mogelijk bij het OranjePakket. Ook het ontvangen van papieren afschriften of overschrijfkaarten behoort niet tot de mogelijkheden.

Bekijk dus eerst goed of je een tweede betaalpas nodig hebt, een (tweede) creditcard, papieren afschriften en of je vaak naar niet-Eurolanden op reist gaat! ING-klanten kunnen hun pakket wijzigen, met behoud van hun eigen rekeningnummer. Wie wil overstappen naar een andere bank, houdt helaas niet zijn rekeningnummer, maar kan wel gebruikmaken van de overstapservice.

Wat is het ING OranjePakket?

Het ING OranjePakket is voor consumenten die hun bankzaken online regelen, via internet- of mobiel bankieren. Papieren afschriften en papieren overschrijvingen zijn met dit pakket niet mogelijk, ook niet tegen betaling.

De vaste kosten van het ING OranjePakket zijn €4,10 per kwartaal (€16.40 per jaar). Dat is inclusief:

1 betaalpas;

Gebruik Mijn ING (internetbankieren) en de Mobiel Bankieren App;

Emergency Cash: contant geld in het buitenland bij verlies of diefstal van je betaalpas;

10% premiekorting op de VGZ Basisverzekering (zorgverzekering).

Niet inbegrepen

Sommige producten zijn niet bij de vaste kosten inbegrepen:

Een 2e betaalpas; als je een en/of-rekening wilt ontvangt de mederekeninghouder ook een betaalpas. Deze 2e betaalpas kost €2,87 per kwartaal extra (€11,48 per jaar).

Een creditcard: een creditcard kost €17,40 per jaar, een Platinumcard €45,50. Een extra creditcard is bij het OranjePakket niet mogelijk.

Geld opnemen aan de balie van een ING-kantoor

De vaste kosten van het ING OranjePakket zijn het laagst in vergelijking met de andere pakketten (ING BasisPakket: €4.35 per kwartaal, ING BetaalPakket: €9 per kwartaal en ING RoyaalPakket: €16,25 per kwartaal).

Of het pakket voor jou het goedkoopst is, is afhankelijk van je wensen. Wil je bijvoorbeeld een en/of-rekening, een (tweede) creditcard of ga je vaak op vakantie buiten Europa? Dan kan een andere betaalpakket goedkoper zijn.

Lees in de review of het ING OranjePakket een goedkope optie voor je is.