Klanten RegioBank het meest tevreden

De Consumentenbond doet jaarlijks onderzoek naar de tevredenheid van consumenten over hun bank. Dit jaar krijgt de RegioBank het hoogste rapportcijfer.

RegioBank hoogste cijfer

De RegioBank krijgt van onze panelleden het hoogste rapportcijfer voor algemene tevredenheid: een 9. Vorig jaar stond de bank nog op de vierde plaats met een 8,6. ASN Bank en Knab deelden in 2016 de eerste plaats met een 9,1. Dit jaar volgen ze RegioBank op de voet met beide een 8,9.

Overigens deed RegioBank het volgens onze panelleden niet altijd zo goed. De Consumentenbond begon dit jaarlijkse panelonderzoek in 2010. In dat jaar waren er nog niet genoeg panelleden met een rekening bij de RegioBank. In 2011 wel; toen eindigde de RegioBank helemaal onderaan met een 6,9 en het hoogste percentage (zeer) ontevreden klanten.

Tevredenheid over banken gestegen

Over het algemeen zijn bankklanten behoorlijk tevreden. Maar er zijn wel verschillen tussen de banken. De kleinere banken (RegioBank, ASN Bank, Triodos Bank en Knab) scoren in de bankenmonitor over het algemeen iets beter dan de grootste 3 banken (ABN Amro, ING en Rabobank).

Geen enkele bank krijgt gemiddeld een onvoldoende van zijn klanten. Wel is het percentage mensen dat een onvoldoende geeft bij de ene bank groter dan bij de andere. De ASN Bank, Knab, RegioBank en Triodos Bank krijgen van (bijna) niemand een onvoldoende.

Bij ABN Amro en Rabobank is het percentage onvoldoendes het hoogst: 6% (ABN Amro) en 7% (Rabobank). Het percentage onvoldoendes was 2 jaar geleden nog wel een flink stuk hoger: 20% voor ABN Amro en 17% voor de Rabobank.

Onderzoek onder 11.000 consumenten

De Consumentenbond vroeg ruim 11.000 consumenten wat zij van de bank vinden waar ze hun (meest gebruikte) betaalrekening hebben. We vroegen de panelleden onder andere:

of ze over het algemeen tevreden zijn;

of ze hun bank zouden aanbevelen aan anderen;

wat ze van de service en de medewerkers vinden;

of ze tevreden zijn over de kosten van hun betaalrekening;

wat ze van de mogelijkheden van internetbankieren en mobiel bankieren vinden.

De resultaten van de bankmonitor verschillen per bank.

