icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Mobiel bankieren nu ook bij Triodos en ASN

Nieuws
|
In navolging op de grote banken bieden nu ook Triodos en ASN de mogelijkheid om met de smartphone te bankieren. Triodos Bankieren heeft als uitzonderlijke eigenschap dat je niet alleen mobiel kunt betalen, maar dat je ook ziet waar de bank in investeert.
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:5 februari 2013

ASN-klanten konden al een app gebruiken, maar daar kon je alleen je saldo en bij- en afschrijvingen mee inzien. Sinds eind januari kun je met de app ook geld overboeken. Beide apps zijn beschikbaar voor zowel de iPhone als telefoons die op Android draaien. Mobiel bankieren is ook mogelijk bij ABN Amro, ING, Rabobank, SNS-bank en Knab.

Banken komen regelmatig met nieuwe updates van de apps om het gebruiksgemak en de veiligheid te verbeteren. Zorg dat je altijd de nieuwste versie van de app gebruikt. Want banken houden hun klanten steeds meer verantwoordelijk voor de gevolgen van onveilig internetbankieren. We hebben daarom een aantal tips om veilig te kunnen internetbankieren op een rij gezet.

Bron: ASN Bank en Triodos Bank

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Vergelijk betaalrekeningen

Bekijk ook