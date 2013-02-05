Mobiel bankieren nu ook bij Triodos en ASN

ASN-klanten konden al een app gebruiken, maar daar kon je alleen je saldo en bij- en afschrijvingen mee inzien. Sinds eind januari kun je met de app ook geld overboeken. Beide apps zijn beschikbaar voor zowel de iPhone als telefoons die op Android draaien. Mobiel bankieren is ook mogelijk bij ABN Amro, ING, Rabobank, SNS-bank en Knab.

Banken komen regelmatig met nieuwe updates van de apps om het gebruiksgemak en de veiligheid te verbeteren. Zorg dat je altijd de nieuwste versie van de app gebruikt. Want banken houden hun klanten steeds meer verantwoordelijk voor de gevolgen van onveilig internetbankieren. We hebben daarom een aantal tips om veilig te kunnen internetbankieren op een rij gezet.

Bron: ASN Bank en Triodos Bank