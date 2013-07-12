Nieuwe vorm van skimming

Door een klemmetje in de pasinvoermond van de pinautomaat te plaatsen, blijft de pas hangen. Je denkt dan dat de geldautomaat de pas heeft 'ingeslikt' en gaat weg. De crimineel haalt het pasje eruit en pint met de pincode die hij al heeft afgekeken. Lees wat je kunt doen om pinpasfraude te voorkomen.

Criminelen moesten een nieuwe manier vinden om pinners hun geld afhandig te maken. Skimmen wordt vrijwel onmogelijk gemaakt nu de banken de betaalpassen blokkeren voor pinnen buiten Europa. Het aantal skimgevallen is daardoor drastisch afgenomen. Keerzijde is dat je de betaalpas wel 'aan' moet zetten als je op vakantie gaat naar een land buiten Europa. Maar welke landen horen eigenlijk tot Europa? Dit verschilt van bank tot bank. De Consumentenbond roept banken op een uniforme lijst te hanteren van landen waar de pas "aan" gezet moet worden.

Binnenkort op vakantie naar het buitenland? Kijk of je je betaalpas 'aan' moet zetten.

Bron: AD