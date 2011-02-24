Persoonlijk gesprek heeft de voorkeur

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Wanneer consumenten op internet zoeken naar financiële informatie surft 26% naar een bedrijfswebsite, 21% naar zoekmachines en 19% naar vergelijkingssites.
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:24 februari 2011



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