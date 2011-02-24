Persoonlijk gesprek heeft de voorkeur

Wanneer consumenten op internet zoeken naar financiële informatie surft 26% naar een bedrijfswebsite, 21% naar zoekmachines en 19% naar vergelijkingssites.Dat blijkt uit de Digital Influence Index, het jaarlijkse internationale onderzoek van communicatieadviesbureau Fleishman-Hillard naar de invloed van internet. Uit het onderzoek blijkt verder dat consumenten nog steeds veel gebruikmaken van het mondelinge advies van medewerkers van een bank, verzekeraar of intermediair. Hoewel internet belangrijker wordt, heeft het persoonlijk gesprek de voorkeur bij het aangaan van financiële verplichtingen.