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Pas op voor phising mail uit naam van PostNL

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Criminelen hebben het gemunt op inloggegevens voor internetbankieren. Ze sturen daarom een phising mail uit naam van PostNL.
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:28 augustus 2013

Krijg je een e-mail die van PostNL lijkt te zijn met de titel ‘Bezorging van je pakket’ met de afzender 'MijnPakket-PostNL', wees dan gewaarschuwd.
 

Als je de meegestuurde bijlage opent, haal je een virus - een zogenaamd Trojaans paard - binnen op je computer. Deze malware wordt door maar 5 van de 43 virusscanners herkend. Als je dit bestand opent kunnen de verzenders van deze phishing mail meekijken naar de wachtwoorden die je bijvoorbeeld invoert voor het internetbankieren. 
 

Het gevaarlijke bericht ziet er zo uit:


Een voorbeeld van het phishing mailtje.


Let op: PostNL stuurt nooit e-mails met een zipfile als bijlage.
 

Wat kun je doen?

  • Open de e-mail niet en gooi hem ongeopend en direct weg!
  • Heb je het bericht toch aangeklikt: dan kun je je computer virusvrij maken. In dit filmpje van de Consumentenbond zie je hoe.
  • De gratis browserplugin Hitman Pro weert 99% van de Trojaanse paarden, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

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