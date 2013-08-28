Pas op voor phising mail uit naam van PostNL

Krijg je een e-mail die van PostNL lijkt te zijn met de titel ‘Bezorging van je pakket’ met de afzender 'MijnPakket-PostNL', wees dan gewaarschuwd.



Als je de meegestuurde bijlage opent, haal je een virus - een zogenaamd Trojaans paard - binnen op je computer. Deze malware wordt door maar 5 van de 43 virusscanners herkend. Als je dit bestand opent kunnen de verzenders van deze phishing mail meekijken naar de wachtwoorden die je bijvoorbeeld invoert voor het internetbankieren.



Het gevaarlijke bericht ziet er zo uit:







Let op: PostNL stuurt nooit e-mails met een zipfile als bijlage.



Wat kun je doen?