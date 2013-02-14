Weer pinnen in Vaticaanstad

De blokkade van pinpas- en creditcardbetalingen was per 1 januari dit jaar opgelegd door de Italiaanse centrale bank (Banca d'Italia), omdat Vaticaanstad zich niet aan de Europese regels tegen witwasserij hield. De kerkelijke staat omzeilt de regelgeving nu door de pintransacties via een Zwitsers bedrijf te laten verlopen. Zolang Zwitserland geen EU-lid is, blijft het land een aantrekkelijke bewaarplaats voor zwart geld.

Toeristen die op het terugtreden van de paus afkomen, kunnen zo in ieder geval naar hartenlust pinnen voor souvenirs en versnaperingen.



Bron: ANP