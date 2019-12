Eerste indruk|Klanten van de Rabobank kunnen sinds deze maand met hun mobiele telefoon betalen in winkels. Tenminste als je een Samsung Galaxy S4 of Galaxy note 3 hebt. Hoe handig en veilig is betalen met je mobiel?

Rabo Wallet: review

Contactloos betalen is makkelijk en snel. Onlangs maakte ING en Mastercard nog bekend dat het gebruik van contactloos betalen in Nederland, in vergelijking met andere Europese landen, het snelst groeit. In december 2014 vonden er meer dan 1,5 miljoen contactloze transacties plaats.

Conclusie

Rabo Wallet biedt een aantal extra's die de contactloze passen (nog) niet bieden; het koppelen van klantenkaarten, aanbiedingen en het checken van je saldo.

Op het moment dat je jouw klantenkaarten aan de bijbehorende app van de bank koppelt, kun je je natuurlijk afvragen óf er iets - en zo ja: wat - er met je betaalgegevens gebeurt. Zo heeft ING vorig jaar plannen bekend gemaakt om betalingsgegevens van klanten te gebruiken voor commerciële doeleinden. Rabobank geeft nu aan ze je persoonsgegevens niet aan winkeliers of andere partijen verstrekt. En dat aanbiedingen en klantenkaarten op je telefoon opgeslagen worden en niet inzichtelijk zijn voor de Rabobank.

Bij diefstal of verlies van je mobiel loop je een risico van maximaal €50 omdat bij betalingen boven dat bedrag om een pincode wordt gevraagd. Wie dit risico niet wilt lopen, kan instellen om bij elke betaling een pincode, de zogenoemde 'mPIN', in te vullen. Dit neemt wel iets van de snelheid en het gemak weg. Meld het in ieder geval altijd zo snel mogelijk als je je telefoon kwijt bent of als je telefoon gestolen is.

Betaalpas of mobiel

ING en ABN Amro introduceerden als eerste betaalpassen waarmee je contactloos kunt betalen. Andere banken (ASN Bank, Knab, RegioBank, SNS bank en Triodos Bank) geven inmiddels ook nieuwe passen uit die geschikt zijn voor deze nieuwe manier van betalen.

Rabobank wilde aanvankelijk geen contactloze betaalpassen uitgeven en richtte zich alleen op contactloos betalen met de mobiele telefoon. Eind vorig jaar werd bekend gemaakt dat de passen van Rabobank-klanten tóch vervangen worden door exemplaren waarmee contactloos betalen mogelijk is.

Naast de passen introduceert Rabobank nu als eerste bank dus ook betalen met je mobiel. Voorlopig alleen voor klanten met een Samsung Galaxy S4 of Galaxy note 3.

Even snel

Contactloos betalen is makkelijk voor wie even snel een kopje koffie of een boodschap wil afrekenen. Het aantal winkels waar je contactloos kunt betalen neemt snel toe. Vorig jaar kon je terecht bij winkels op NS-stations (Kiosk, Julia’s), maar inmiddels ook bij onder meer H&M, Blokker en de restautants van Ikea.

Of contactloos betalen met je mobiel handiger, makkelijker of nog sneller is dan contactloos betalen met je betaalpas moet nog blijken. De mobiele telefoon biedt wat extra's, zoals het koppelen van klantenkaarten, die bij betaalpassen (nog) niet mogelijk zijn.

Veilig

Hoe veilig is contactloos betalen met je mobiel?

Om te beginnen kun je zelf instellen dat je je 'mPin' (4-cijferige mobiele pincode) bij elke betaling moet invoeren. Als je deze instelling uit zet, dan hoef je voor betalingen onder de €25 geen pincode in te voeren. Bedragen boven de €25 kunnen nooit zonder 'mPin' afgrekend worden. En als je verschillende betalingen - die bij elkaar opgeteld meer dan €50 zijn - vraagt de Rabo Wallet automatisch om de 'mPIN'. Stel dat je elke dag voor €2 een kopje koffie op het station koopt, dan wordt bij de 25ste (je hebt het totaal van €50 bereikt) je mobiele pincode gevraagd.

Als je telefoon wordt gestolen, en je hebt ingesteld dat je bedragen zonder 'mPIN' kunt afrekenen, loop je een risico. Dit risico bedraagt maximaal €50, omdat de dief in totaal niet meer dan €50 kan afrekenen zonder dat hij je mobiele pincode heeft. Betalingen zonder 'mPIN' worden niet vergoed, tot het moment dat je melding maakt van diefstal of verlies. Zorg er daarom wel voor dat je op een velige manier gebruik maakt van je mobiele telefoon.

Let op: bij reparatie of verkoop van je mobiele telefoon is het niet voldoende om alleen de app te verwijderen! Je moet dan contact opnemen met de helpdesk van de Rabobank (0900 0905, lokaal tarief).

Wat is Rabo Wallet?

Rabo Wallet is een app van de Rabobank waarmee je contactloos kunt betalen met je smartphone. Betalen via de Rabo Wallet werkt (bijna) hetzelfde als contactloos betalen met je betaalpas.

Je betaalt door je telefoon tegen de betaalautomaat te houden. Je herkent betaalautomaten die geschikt zijn om contactloos te betalen aan het 'contactloos betalen' logo (zie afbeelding). Het bedrag wordt direct van je betaalrekening afgeschreven. Bedragen onder de €25 kun je zonder pincode afrekenen.

mPIN

Bedragen boven de €25 (of, als je het zelf zo instelt, iedere betaling) moeten met een mobiele pincode worden afgerekend, de 'mPIN'. Deze 'mPIN' toets je in via de app op je mobiele telefoon. Bij contactloos betalen met je betaalpas toets je de pincode op de betaalautomaat in. De 'mPIN' is een andere pincode dan die van je betaalpas of mobiel bankieren app.

Als het totaal van het aantal betalingen zonder pincode boven de €50 komt, wordt automatisch om de mobiele pincode gevraagd.

Alleen voor Samsung

De app werkt op dit moment alleen op de Samsung Galaxy S4 of de Galaxy note 3. De NFC-chip (Near Field Communication) die contactloos betalen mogelijk maakt, is in deze modellen ingebouwd. Deze modellen hebben daarnaast een Embedded Secure Element (een mobiele pas), die ook nodig is. Volgens de Rabobank hebben zo'n 150.000 klanten een geschikte telefoon en zullen andere modellen en merken smartphones snel volgen.

De app is te downloaden op Rabowallet.nl (via Google Play).

Klantenkaarten

Je kunt ook klantenkaarten, zoals bijvoorbeeld je Airmiles-pas, de Bonuskaart van Albert Heijn of de klantenkaart van La Place, opslaan. Eventuele korting wordt dan direct verrekend. Je kunt ook (folder) aanbiedingen toevoegen.

Verder kun je ook het saldo van je betaalrekening zien op de app.

