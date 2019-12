Eerste indruk|Revolut is een app met financiële diensten, waaronder een prepaid creditcard en een reisverzekering voor medische kosten die automatisch ingaat, zodra je het land verlaat. De kosten voor geldopnames en betalingen buiten eurolanden met de RevolutCard zijn laag in vergelijking met gewone creditcards. Wat kun je met de app en met de creditcard van Revolut?

Goedkoop en innovatief

Voor wie vaak naar landen buiten de eurozone reist, is de creditcard van Revolut een goedkoop alternatief voor een gewone creditcard. De RevolutCard is, op de verzendkosten (€6) na, gratis. Geld opnemen en betalen is ook een stuk goedkoper dan bij de meeste andere creditcards.

De RevolutCard is een prepaid creditcard, dit betekent dat je de kaart eerst moet opladen. Via een bankoverschrijving of je betaalpas is dit gratis. Het voordeel van een prepaid creditcard is dat je geen geld kunt uitgeven dat er eigenlijk niet is. Je betaalt dus ook geen hoge rente over het uitstaande saldo, zoals bij sommige creditcards. Nadeel van deze en sommige andere prepaid creditcards is dat je aankopen niet verzekerd zijn.

Revolut is een initiatief dat net als bijvoorbeeld Bunq en Transferwise de concurrentie aangaat met de bestaande banken. Meer concurrentie op de betaalmarkt kan positieve effecten hebben voor consumenten, zoals lagere en transparantere tarieven en betere dienstverlening.

Wat is Revolut?

Revolut is een bedrijf gevestigd in het Verenigd Koninkrijk dat een app en een creditcard uitgeeft. Doel van het bedrijf is om het gebruik van geld over de hele wereld simpel en transparant te maken. Dus geen verborgen kosten, zoals bij banken, en tegen de meeste gunstige wisselkoers, aldus Revolut.

Wie Revolut wilt gebruiken moet de app downloaden, want alles gaat via deze ‘Global Money App’. Met de app kun je onder meer geld overmaken naar vrienden en familie via SMS, e-mail, WhatsApp en social media.

Als je de app hebt kun je ook een creditcard bestellen, de RevolutCard. Dit is een prepaid creditcard: je moet je Revolut-account opwaarderen via een bankoverschrijving, je betaalpas of je creditcard. Alleen aan de laatste mogelijkheid zijn kosten verbonden. De RevolutCard is een Mastercard, dus je kunt hem overal gebruiken waar Mastercard geaccepteerd wordt. Als je vreemde valuta opneemt of ermee betaalt wordt de echte wisselkoers gebruikt, en geen koersopslag van 1,5 tot 2,5% zoals bij de meeste banken en creditcardmaatschappijen.

Reisverzekering

De app heeft ook een ingebouwde reisverzekering die je, indien gewenst, met enkele klikken kunt aan- en uitzetten. De reisverzekering dekt wereldwijd (alleen) medische kosten tot ca. €17.000 en nood-tandartsbehandelingen tot ca. €345. De dekking kost €0,99 per persoon per dag (tot maximaal €75) of €1,74 inclusief wintersport. Je kunt maximaal 3 volwassen reisgenoten en een onbeperkt aantal kinderen meeverzekeren.

Hoe werkt het?

Om tijdens de vakantie verzekerd te zijn moet je Revolut toegang geven tot je locatie. Doe je dat niet, dan is er geen dekking en betaal je niets. De dekking gaat automatisch in wanneer je Nederland verlaat en stopt wanneer je weer terug bent.

Als je de toegang (per ongeluk) uitzet terwijl je al in het buitenland bent, blijft de dekking wel doorlopen tot het moment dat je de toegang weer aanzet.

Een claim indienen moet telefonisch bij de (Engelstalige) alarmcentrale. Heb je al een gewone reisverzekering (of aanvullende zorgverzekering) met dekkking van medische kosten, dan is de Revolut reisverzekering overbodig.

Bankkosten?

De belangrijkste kosten op een rijtje:

De app en creditcard: gratis (behalve €6 verzendkosten)

Opwaarderen van je account: gratis (behalve via een creditcard, dan kost 1%)

Geldopnames: gratis tot €230*per kalendermaand, daarboven 2%

Betalingen: gratis tot €5760* per kalendermaand, daarboven 0.5%.

Geld overmaken: gratis naar een andere Revolut-gebruiker

Geld overmaken: tot €6.500 gratis, daarna 0,5%

Geld overmaken naar landen buiten het SEPA-gebied of niet in euro's: kosten zijn afhankelijk van kosten van de bank, die volgens niet transparant zijn en daarom niet exact genoemd kunnen worden.

*Op de website van Revolut wordt de bedragen soms in Britse ponden genoemd. Dit zijn de bedragen omgerekend naar euro's met de wisselkoers van 12 januari 2017 (1,1527).

De Consumentenbond deed eind 2016 een praktijkproef waarbij in 5 verschillende niet-eurolanden geldopnames werden gedaan met verschillende bankpassen en creditcards. Uit dit onderzoek bleek dat de kosten voor geldopnames met de RevolutCard inderdaad lager zijn dan bij de meeste banken.

Voor betalingen met een creditcard buiten de eurolanden betaal je meestal zo’n 1,5 tot 2,5%. Met de RevolutCard is dit dus gratis (tot €5760) of 0.5%. Betalen met een betaalpas is meestal de goedkoopste optie (circa 1%), maar met een RevolutCard betalen is dus in veel gevallen nog goedkoper.

Geldopnames met een creditcard zijn altijd duur, ook in Nederland; meestal €4,50 per opname of 4% van het opgenomen bedrag plus een koersopslag van 1,5% tot 2,5%. Met de RevolutCard gratis of 2%, ook een stuk goedkoper dus.

Geld overboeken naar het landen binnen het SEPA-gebied in euro's via je bankrekening is ook altijd gratis. In vreemde valuta of naar landen buiten het SEPA-gebied zijn er altijd kosten aan verbonden. Die kosten zijn vaak vrij hoog en niet altijd duidelijk. Ook bij Revolut zijn deze kosten dus (en daardoor) niet duidelijk. We kunnen dus niet zeggen of Revolut ook goedkoper is voor overboekingen naar het buitenland.

Voordelen

Geldopnames en betalingen buiten eurolanden goedkoper dan bij de meeste banken en creditcardmaatschappijen

Creditcard is prepaid; je kunt niet meer geld uitgeven dat je erop hebt gezet

Geen BKR-check en registratie

Nadelen

De website, de app en de klantenservice zijn Engelstalig

Je aankopen zijn niet verzekerd tegen diefstal, verlies en beschadiging zoals bij een aankoop met een creditcard of PayPal

Een prepaid creditcard wordt niet altijd geaccepteerd als borg voor bijvoorbeeld een huurauto of bij onbemande tankstations en tolwegen.

Kosten voor geld overmaken naar landen buiten het SEPA-gebied niet duidelijk

