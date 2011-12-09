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Wallie overgenomen door Paysafecard

Nieuws
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Wallie, de prepaid-kaart waarmee je online kan betalen, wordt sinds 15 november 2011 niet meer verkocht. Wallie is overgenomen door Paysafecard. Paysafecard brengt nu de Paysafecard uit, die vergelijkbaar is met de Wallie-kaart.
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:9 december 2011


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