Wallie overgenomen door Paysafecard

Wallie, de prepaid-kaart waarmee je online kan betalen, wordt sinds 15 november 2011 niet meer verkocht. Wallie is overgenomen door Paysafecard. Paysafecard brengt nu de Paysafecard uit, die vergelijkbaar is met de Wallie-kaart.De Wallie-kaart is tot en met 31 januari 2012 te gebruiken. Van 31 januari tot en met 31 maart kun je de kaart nog bij Paysafecard omwisselen. Meer informatie over de Paysafecard en een overzicht van andere betaalmogelijkheden voor je online aankopen kun je vinden op onze site.