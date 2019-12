Besparen en budgetteren

Slimmer omgaan met geld en weten waarop je kunt bezuinigen, daarmee kun je geld besparen. Hier vind je tips en inspiratie om geld over te houden, in welke fase van je leven je ook zit. Hoe groot wordt jouw winst?

Bespaartips

Meer geld overhouden, dat wil iedereen, toch? Wij verzamelden daarom 20 tips om te besparen. Bijvoorbeeld rond het gebruik van je auto, huishoudelijke producten, belastingen en verzekeringen.

Hulpmiddelen

Digitale huishoudboekjes

Graag meer inzicht krijgen in je inkomsten en uitgaven? In dat geval biedt een digitaal huishoudboekje uitkomst. Er zijn veel verschillende: van simpel tot uitgebreid, gratis of tegen betaling of bijvoorbeeld via je eigen bank. Elk programma heeft zo zijn voor- en nadelen. Check waarmee jij het handigst kunt budgetteren.

Vergelijkers

De Consumentenbond biedt het gemak van onafhankelijke collectieven en vergelijkers. Daarmee kun je flink besparen op bijvoorbeeld de energierekening. Ze zijn door iedereen te gebruiken, ook door niet-leden.

Handige rekenhulpen

Op internet zijn veel rekenhulpjes te vinden die je persoonlijke financiële planning een stuk makkelijker maken. Wij zetten de belangrijkste op één pagina.

Tweedehands kopen en verkopen

Aankopen doen via aanbiedingssites als bol.com of marktplaats.nl, kan veel geld schelen. Daarnaast is het een handige manier om iets te verdienen aan (oude) spullen. Het enige probleem is dat je niet de enige verkoper bent.

Afdingen

Afdingen loont en dat geldt niet alleen voor de aanschaf van een nieuwe auto of keuken. Wie de stoute schoenen aantrekt kan ook veel besparen door af te dingen in elektronica- en woonwinkels. Maar ook bij de aanschaf van bijvoorbeeld fietsen en zelfs kleding valt veel voordeel te halen door te onderhandelen.

