Besparen en budgetteren Gemiddeld 4% fooi in horeca Nieuws|Nederlanders geven gemiddeld 4% fooi in horecagelegenheden. Dat blijkt uit een peiling van ING onder ruim 76.000 mensen. Ingrid Zuurmond , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:4 februari 2011

De meeste ondervraagden (86%) geven een fooi als ze tevreden zijn over een restaurant, meestal gaat het om een extraatje van twee tot tien procent. Kappers krijgen slechts van een kwart van de ondervraagden een fooi. Taxichauffeurs van ruim de helft. ING noemt dit opvallend, omdat de meeste mensen hun kapper meestal een paar weken of maanden later opnieuw bezoeken, terwijl ze die ene taxichauffeur waarschijnlijk nooit meer zien. Een verklaring zoekt de bank in de betaalmethode. Een taxi reken je vaak cash af, de kapper met pin.