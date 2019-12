Oude rekeningen opvragen

Jaarlijks verdwijnt er voor miljoenen euro's aan spaargeld. Door verhuizing, overlijden of simpelweg kijkt niemand meer naar het spaarbankboekje om.



Wie nu wil weten of een overleden familielid nog ergens een slapende rekening heeft, staat vaak voor een lange zoektocht. Slapende rekeningen zijn nu nog niet centraal geregistreerd.

Digitaal loket

De NVB erkent het probleem en komt met een oplossing, belooft Hoofd Betalingsverkeer Gijs Boudewijn. Waarschijnlijk nog dit jaar. De NVB denkt er onder andere over om één digitaal loket te openen voor iedereen die recht meent te hebben op oude spaarrekeningen of beleggingsportefeuilles. Je moet met een overlijdensakte, kopie van een paspoort, testament of notarieel bewijs van erfrecht aantonen erfgenaam te zijn. Een vergelijkbaar initiatief leverde de afgelopen drie jaar in België voor €40 miljoen aan slapende rekeningen op.

De Consumentenbond steunt dit initiatief van harte. De bond vindt dat banken zich tot het uiterste moeten inspannen om te zorgen dat de consument zijn geld krijgt.

Het Verbond van verzekeraars heeft al een centraal meldpunt voor slapende levensverzekeringen. Lees daarover alle informatie.