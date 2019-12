Eerste indruk|Seeds is een crowdfunding proef van ABN Amro. Via dit internetplatform kun je vanaf €50 investeren in 5 verschillende 'maatschappelijk verantwoorde projecten'. Een kwestie van samen zaaien en oogsten dus. Maar welke risico's neem je met je geldboom(pje)? Wij spitten dit vruchtbare initiatief verder uit.

Wat is Seeds?

Naschrift 2015

ABN Amro maakte op 18 februari 2015 bekend te stoppen met Seeds. De bank blijft ondernemers nog wel adviseren over de mogelijkheden van crowdfunding en helpen bij de keuze voor het juiste platform.

Seeds is een crowdfunding initiatief van ABN Amro. Bij crowdfunding komen vraag en aanbod van geld met elkaar in contact via een digitaal platform. Als particulier kun je via een (klein) krediet investeren in een project. Zonder tussenkomst van een bank.

Vanaf €50 kun je via Seeds investeren in 5 maatschappelijk verantwoorde projecten: GreenGraffiti, Greenjoy, Of the Ground Reporter, We Beat The Mountain en Yuno.

Rol ABN Amro

Seeds is een proef van ABN Amro met een looptijd van 4 maanden. Na de proeftijd kijkt de bank of Seeds een vervolg krijgt. Bij succes ontvangt Seeds een succesfee van €2500 via de onderneming achter het project. De projecten zijn afkomstig uit het klantenbestand van de bank. Promotie van de projecten verloopt via de inzet van social media.

Crowdfunding

Bij crowdfunding worden projecten gefinancierd op basis van eigen vermogen, vreemd vermogen, donaties of sponsoring (verschillende financieringsvormen). Voor startende ondernemers en kleinere bedrijven die moeilijk een lening krijgen bij een bank kan dit een uitkomst zijn. Er zitten wel flinke risico's aan crowdfunding, bijvoorbeeld dat je je geld kwijt bent als een project spaak loopt.

Naast het nieuwe Seeds zijn andere initiatieven in Nederland Geldvoorelkaar, Share2Start, Voordekunst en Crowdaboutnow. En er zijn verschillende vormen van crowdfunding mogelijk. Naast investeerder kun je ook sponsor, donateur of aandeelhouder worden.

Toezicht

Bij crowdfunding initiatieven waar sprake is van beleggen of kredietverstrekking (zoals bij Geldvoorelkaar.nl) is toezicht wel gebruikelijk maar niet altijd geregeld. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft aan dat op crowdfunding platforms risico's bestaan voor geldverstrekkers, zoals de kans op wanbetaling, identiteitsfraude, onbetrouwbare informatie over het rendement en valutarisico's. Let hier dus goed op bij deelname.

Via een register kun je nagaan welke platforms aangesloten zijn. Is dit het geval, dan houdt de AFM toezicht op deskundigheid en betrouwbaarheid en verloopt klachtenafhandeling via het KiFiD (Klachten Instituut Financiële Dienstverlening).

Let ook op BKR-registraties bij crowdfunding platformen bij kredietverstrekking, beleggingsdiensten en verzekeringen. Zonder een registratie heb je geen inzicht in de financiële situatie van de organisatie of geldlener.

Seeds: eerste indruk

Seeds is een initiatief van ABN Amro. Dit is het eerste crowdfunding initiatief in Nederland door tussenkomst van een bank. Dit biedt echter niet meer zekerheden. Investeren blijft een leuke, maar risicovolle gok.

Rol ABN Amro

Crowdfunding platforms staan erom bekend geld bij elkaar te brengen zonder tussenkomst van banken. Seeds verschilt in dat opzicht. Directeur Arthur van de Graaf ziet crowdfunding als aanvulling op bestaande kredietverstrekking vanuit de bank. De gekozen projecten komen uit het netwerk van ABN Amro. Naar eigen zeggen omdat de ondernemingen dan bekend zijn. Er is hierbij niet gekeken in welke mate de ondernemingen in staat zijn hun doelstellingen te realiseren. Ze hebben 4 maanden de tijd het startkapitaal bij elkaar te halen. Als dit niet lukt, krijgen investeerders hun geld terug.

Zaaien

Investeren kan vanaf €50 met een maximumbedrag van €5000. Er zijn nauwelijks kosten, je betaalt alleen eenmalig €0,80 transactiekosten via iDeal. Om deel te nemen teken je de digitale investeringsovereenkomst. Je hebt 14 dagen bedenktijd, hierna zit je aan je investering vast. Naast geld kun je ook kennis en 'je netwerk' investeren. Je wordt naar keuze inhoudelijk betrokken bij het project en kunt relevante contacten en ideeën aandragen. Investeren moet je dus ook leuk vinden.

Oogsten

Het financieel rendement 'dat je onder omstandigheden kunt ontvangen' is maximaal 150% van je investering. Wat je ontvangt is afhankelijk van de omzetgrenzen die de onderneming zelf aangeeft. De ondernemingen moeten verplicht één keer per jaar een financieel verslag publiceren. BDO Accountants ziet hierop toe en bewaakt de omzetcijfers en grenzen op basis van de jaarcijfers. Pas wanneer de behaalde omzet over de gestelde grenzen gaat, ontvang je iets als investeerder.

De uitkeringen worden verspreid over maximaal 10 jaar. Kleine investeringen tegen het hoge rendement zijn dan wel aantrekkelijk. Als je weinig geld hebt zijn grote investeringen niet aan te raden, als het project tegenvalt ben je alles kwijt. Maar daar is het crowdfunding principe als alternatieve financieringswijze voor projecten ook niet echt op gebaseerd.

Naast de financiële vergoeding, kun je een product of dienst ontvangen, afhankelijk van de hoogte van je investering. Bij een investering van €100 in Greenjoy, een organisatie die elektrische fluistersloepen aanbiedt, heb je bijvoorbeeld recht op 2 uur gratis varen. Mits het project slaagt.

Gokje

Het financieel rendement verschilt per project en wordt jaarlijks herzien. Rendementen van maximaal 150% zijn hoog te noemen, zeker als je het vergelijkt met spaarrendementen. In ruil daarvoor loop je als investeerder een enorm risico. Projecten kunnen floppen. Wanneer het project 5 jaar lang onder de laagste omzetgrens presteert, wordt de overeenkomst tussen investeerder en onderneming ontbonden. Als investeerder blijf je met lege handen achter, het geld blijft wel in de onderneming.

De mogelijke uitkeringen zijn per project terug te vinden in een beknopte toelichting en grafiek. Een specifiekere toelichting van de risico's per project zou wenselijk zijn. Investeringen via Seeds vallen niet onder het depositogarantiestelsel of een ander garantiestelsel. Je hebt als investeerder dus geen enkele zekerheid en je moet van een gezonde gok houden.

Geen toezicht

Seeds valt niet onder de vergunningsplicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat niet onder toezicht van De Nederlandsche bank (DNB). Seeds is ook niet aangesloten bij BKR en bij het KiFid. Als investeerder moet je vooral zelf vertrouwen hebben in het project. En goed in kaart hebben wat de risico's en mogelijke omzetverwachtingen zijn.

Door gebrek aan BKR-registratie weet je als investeerder niets van de financiële positie van de deelnemende organisaties. Seeds faciliteert de projecten en doet geen uitspraken over de kwaliteit, het te verwachten rendement en de risico's van de belegging in deze ondernemingen. Dat de betalingen op een tussenrekening van ABN Amro worden gestort (derdegelden regeling) biedt enige zekerheid. Mocht tijdens de proefperiode van 4 maanden iets gebeuren met Seeds of één van de projecten, dan krijgen investeerders hun geld terug. Behalve als het project de doelstellingen niet behaalt en onder de omzetgrenzen blijft, dan ontvang je dus niets.

Waarom dan wel?

De vraag is dus waarom je geld zou steken in een project met zoveel risico's en onduidelijkheid over de looptijd en kans van slagen. En waar de bank met zijn neus bovenop zit, maar nauwelijks bescherming geeft. Je hebt geen enkele garantie als investeerder. Naast het rendement van maximaal 150% kun je er een maatschappelijk verantwoord slaatje uit slaan en een gratis product of dienst (tegen bepaalde voorwaarden) ontvangen. Maar dat was het wel zo'n beetje. Voor de oogst hoef je het niet te doen. Of het project moet extreem succesvol worden. Verder moet je het vooral leuk vinden om via een klein bedrag en een beetje betrokkenheid een project te bemesten. Weet dus waar je aan begint en investeer niet teveel.

