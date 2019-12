Wanneer leen je?

Als je vrij opneembaar spaargeld hebt, moet je niet gaan lenen. De enige uitzondering op die regel is de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Of het verstandiger is om daarvoor je spaargeld te gebruiken of om een lening af te sluiten hangt af van je persoonlijke situatie.

Houd bij het afsluiten van een lening rekening met de gebruiksduur van het artikel dat je met de lening wilt kopen. Als je bijvoorbeeld 5 jaar in een auto wilt rijden, moet de looptijd van de lening niet langer zijn om te voorkomen dat je met een restschuld blijft zitten.

Waar let je op?

Je kunt beter niet lenen bij aanbieders die de nadruk leggen op 'Geld lenen zonder BKR' of 'Snel geld lenen'. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde flitskredieten.

Ga niet met de eerste aanbieder in zee. Je kunt honderden en vaak zelfs duizenden euro's besparen door een lening af te sluiten bij een voordelige aanbieder. Vraag minimaal 2 offertes op bij verschillende aanbieders. Let bij het vergelijken op:

De looptijd van de lening. Wanneer is hij afbetaald?

De effectieve rente. Hoe hoog is de rente op jaarbasis, inclusief alle kosten?

De hoogte van de aflossing. Hoeveel ga je per maand betalen?

De geldigheid van de offerte. Lage rentes zijn soms beperkt geldig, waardoor je snel moet beslissen.

Let op verzekeringen die de aanbieder aan de lening probeert te koppelen, zoals een betalingsbeschermer of overlijdensrisicoverzekering. Bedenk of je die nodig hebt en wat de bijkomende kosten zijn.

Welke verzekering heb je nodig?

De grootste instinker bij leningen zijn de verzekeringen die eraan gekoppeld worden. Veel aanbieders proberen je naast een lening ook betalingsbeschermers aan te bieden. Die moeten problemen voorkomen als het financieel even minder goed gaat. Wees kritisch naar dit soort verzekeringen. Vaak heb je ze niet nodig.

Wat gebeurt er na je dood met je schuld? De grote banken schelden hem meestal kwijt, maar veel andere aanbieders kloppen bij je nabestaanden aan. Om dat te voorkomen kun je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij je lening. Vraag je af of je die wel nodig hebt. Misschien laat je naast je lening ook vermogen na, bijvoorbeeld omdat je overwaarde hebt op je huis. Weet dat een overlijdensrisicoverzekering zelden verplicht is bij een lening. Is die wel verplicht, dan ben je altijd vrij in de keuze waar je hem afsluit.

Aanvraag voor een lening afgewezen?

Een kredietverstrekker heeft het recht een aanvraag voor een lening af te wijzen. Voor een afwijzing kunnen verschillende redenen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een negatieve BKR-registratie (Bureau Krediet Registratie) of een te laag inkomen. Afhankelijk van de reden van afwijzing kun je bij een andere aanbieder informeren. Je kunt ook je BKR-registratie opvragen.

Negatieve BKR-registratie

Zodra je een lening hebt afgesloten, worden de gegevens van de overeenkomst aangemeld bij BKR. Vanaf dat moment ben je daar dus bekend. Is het krediet beëindigd? Dan blijven je gegevens nog 5 jaar zichtbaar. Daarna verdwijnen ze automatisch uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

Als je een negatieve BKR-registratie hebt en je van mening bent dat dit onterecht is, kun je een verzoek tot correctie indienen bij de bank of kredietverstrekker die jouw gegevens heeft aangemeld bij BKR. Je gegevens worden dan gewijzigd als ze inderdaad onjuist zijn. Kom je niet tot een oplossing dan kun je een beroep doen op de Geschillencommissie BKR; dat kost €50. Als de commissie jou in het gelijk stelt, krijg je dat bedrag terug.

Neem actie bij problemen

Lukt het een keer niet om rente en aflossing te betalen? Laat het dan niet op zijn beloop, maar neem zelf contact op met je kredietverstrekker. Vaak is er wel iets te regelen.

Heb je een klacht over je lening of je financiële tussenpersoon? Dien die dan schriftelijk in bij je aanbieder. Ben je niet tevreden met het antwoord? Richt je dan tot het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Geef de aanbieder 8 weken de tijd om te reageren en dien de klacht bij het Kifid binnen 3 maanden na de reactie van de aanbieder in.

