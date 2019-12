Consumenten letten goed op hun uitgaven, toch staat helft weleens rood

Nieuws|91% van de ruim 1000 ondervraagde consumenten let redelijk goed op zijn uitgavenpatroon. Een ruime meerderheid doet geen uitgaven die hij niet kan betalen, koopt niet op afbetaling en betaalt zijn rekeningen op tijd. Toch staat de helft van de consumenten weleens rood op zijn bankrekening; bij 17% gebeurt dat zelfs regelmatig. Dit blijkt uit onderzoek van het platform Wijzer in geldzaken.

Geen potje onvoorziene uitgaven

41% van de consumenten kan minimaal zes maanden in z'n levensonderhoud voorzien bij verlies van zijn voornaamste inkomensbron. Negen procent zou het nog geen maand redden. 87% van de consumenten spaart op een spaarrekening, maar slechst 38% spaart maandelijks een vast bedrag. De rest zet alleen geld opzij als ze iets over hebben. 30% van de spaarders heeft een doel zoals een auto, vakantie, pensioen, aflossing hypotheek, verhuizing/verbouwing of het aflossen van schulden.

13% spaart nooit en veel consumenten hebben geen potje voor onvoorziene uitgaven. Het Nibud adviseert een buffer van minimaal €3500 voor alleenstaanden en zo'n €5000 voor gezinnen met kinderen. Uit het onderzoek blijkt dat 35% van de ondervraagden geen potje heeft voor als de wasmachine, koelkast of auto stuk gaat. En 27% heeft een klein beetje geld achter de hand, maar minder dan €3500.

Geld besparen: stap over

Bij de aanschaf van financiële producten - van een eenvoudige spaarrekening tot een hypotheek - vergelijkt ongeveer de helft van de consumenten producten van verschillende aanbieders. Slechts 6% vergelijkt niet. Ruim een derde controleert of financiële producten nog bij zijn situatie passen. Overstappen naar een andere aanbieder met een beter aanbod doen consumenten niet snel: slechts een kwart grijpt die kans meteen en 35% doet het niet. Dit is zonde, want consumenten kunnen hier veel geld mee besparen. Op de site van de Consumentenbond staan diverse vergelijkers waar je meteen geld kunt besparen op je verzekeringen of energierekening.

Wijzer in geldzaken heeft als doel het gezond financieel gedrag van Nederlanders te vergroten. Iemand vertoont gezond financieel gedrag als hij weloverwogen keuzes maakt, zodat zijn financiën in balans zijn voor zowel de lange als korte termijn. Van belang zijn drie punten:

Management van geld: een balans houden tussen inkomsten en uitgaven en controle houden door te budgetteren en een buffer te hebben. Financieel plannen: rekening houden met onvoorziene gebeurtenissen op de korte en lange termijn en hier op inspelen. Bewust beslissingen nemen bij het aanschaffen van financiële producten. Dit betekent kritisch kopen: niet alleen naar de prijs kijken, maar ook advies zoeken waar nodig.