Om meer controle over je financiën te krijgen en misschien te bezuinigen, is het handig als je weet waar je geld aan op gaat. Een digitaal huishoudboekje kan hierbij helpen.

Gratis huishoudboekje

Veel huishoudboekjes zijn gratis. Uit eerder onderzoek blijkt dat gratis boekjes niet onderdoen voor de betaalde versies. Sommige huishoudboekjes, bijvoorbeeld AFAS Personal, CashFlow en Simpel Huishoudboekje, hebben zowel een gratis als betaalde versie. De betaalde versies hebben meer mogelijkheden, zoals begroten, rapportages maken en subcategorieën aanmaken.

ABN Amro, Knab en Rabobank bieden ook een digitaal huishoudboekje aan. Je vindt ze binnen de mobiel bankieren-app of in de internetbankieromgeving. Om het digitale huishoudboekje te gebruiken moet je wel klant zijn van de bank.

Online of offline huishoudboekjes

Er zijn zowel online als offline digitale huishoudboekjes. Bij een offline huishoudboekje installeer je een programma op je computer en staan je gegevens lokaal opgeslagen. Je bent daardoor meestal aan die computer gebonden.

Bij een online huishoudboekje hoef je geen programma te installeren. Je gebruikt het huishoudboekje door in te loggen op de website of app van het huishoudboekje.

Automatische indeling

Het voordeel van een digitaal huishoudboekje ten opzichte van een papieren overzicht of een Excel-bestand, is dat het programma de uitgaven automatisch indeelt in categorieën. Sommige online huishoudboekjes, zoals Het Huishoudboekje, doen dit niet. Die uitgaven zet je meestal in je huishoudboekje door je bij- en afschrijvingen uit internetbankieren te importeren.

Bijna alle huishoudboekjes bieden de mogelijkheid om per categorie een budget vast te stellen.

Bestedingspatroon vergelijken

Bij veel huishoudboekjes is het mogelijk je uitgaven te vergelijken met die van andere gebruikers. Je kunt ook opgeven met welke doelgroep je je wil vergelijken. Het uitgavenpatroon van een alleenstaande naast dat van een gezin met opgroeiende kinderen leggen heeft immers geen zin.

Zo gebruiken BankingTools Cashflow Manager en CashFlow Complete voor deze vergelijkingen de landelijke gemiddelden van het Nibud. Je kunt dan vergelijken wat mensen in een vergelijkbare situatie minimaal en gemiddeld besteden.

Stel, een echtpaar besteedt maandelijks €450 aan huishoudelijke uitgaven. De richtbedragen van Nibud zijn daarvoor minimaal €367 en gemiddeld €429. Je zou dan zo'n €83 per maand kunnen besparen.

Aanbieders van huishoudboekjes

Er zijn veel aanbieders van digitale huishoudboekjes, bijvoorbeeld:

Op de website van Wijzer in Geldzaken staat ook een overzicht van digitale huishoudboekjes. Zo vind je het huishoudboekje dat het beste bij je past.

App bij digitaal huishoudboekje

Sommige digitale huishoudboekjes bieden ook een app aan. Met de app van AFAS Personal kun je bijvoorbeeld kassabonnen scannen met de mobiele telefoon en in het huishoudboekje importeren. Het is ook een handige manier om kassabonnen, die soms na een lange periode niet leesbaar zijn, te bewaren.

Verdienmodel

De aanbieders van digitale huishoudboekjes verdienen aan de verkoop van betaalde versies van de huishoudboekjes en aan advertenties en links naar andere websites. De meeste huishoudboekjes benaderen klanten niet actief met aanbiedingen via e-mail of sms.

Sommige kasboekjes verzenden ook nieuwsbrieven, maar hieraan wordt vermoedelijk niet verdiend.

