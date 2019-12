Groei of krimp?

Nieuws|Op verzoek van de Consumentenbond heeft het CBS doorgerekend wat het effect van meer consumentenbestedingen was geweest op de stand van de ecomomie. Econoom Peter Hein van Mulligen van het CBS geeft aan dat de economische crisis relatief is. Als iedere Nederlander het laatste kwartaal €75 meer had uitgegeven hadden we een kleine groei gehad, in plaats van krimp.

'De consumptie van Nederlandse huishoudens was in het vierde kwartaal 1,8% lager dan een jaar eerder. Had je op een nulgroei willen uitkomen, had iedere Nederlander in het vierde kwartaal €75 meer moeten uitgeven. Dan was er voor de economie als geheel een heel klein plusje (0,1%) geweest.' Hij zegt desgevraagd ook nog dat dit een eenmalig effect was geweest, met waarschijnlijk wel enig 'doorloopeffect'; als het geld bij de detailhandel was uitgegeven, had die ook meer te besteden gehad en wellicht wat extra banen gecreëerd.

Volgens Van Mulligen levert de al een jaar haperende consumptie een 'heel belangrijke bijdrage aan de krimp, misschien wel de belangrijkste'. Grofweg dragen de consumptie, de overheidsuitgaven en de export allemaal voor 30% bij aan de economische groei, de investeringen voor circa 10%.

Toch mogen we volgens hem de consument niet alleen de schuld geven van de huidige (milde) recessie. 'We zien over de hele linie een verslechtering. Ook de export van Nederlandse producten daalt, en dat komt toch echt door de zwakke economische omstandigheden in de landen om ons heen. Daar kan de consument weinig aan doen.'