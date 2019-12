Mijngarantiebewijzen.nl: review

Bij de nieuwe website Mijngarantiebewijzen.nl kun je gratis al je garantiebewijzen opslaan. Dat betekent dat je nooit meer je bon kwijt bent. Bovendien krijg je altijd een waarschuwing als je garantie afloopt. Er is wel een nadeel: de garantietermijnen die Mijngarantiebewijzen.nl hanteert, kloppen soms niet. Desondanks raden wij dit product aan. Het is een handige tool en kost tenslotte niets.

Gratis app

Je kunt je garantiebewijzen opslaan door de streepjescode van het aangekochte product te scannen. Dat kan ook met een gratis app. Die kun je downloaden van Mijngarantiebewijzen.nl. De app is beschikbaar voor iPhone en iPod. De iPad-versie is nog in de testfase. Voor Android is er nog geen app.

Toevoegen producten rommelig

De app werkt goed, maar er zitten wel taalfouten in. Product wordt bijvoorbeeld afwisselend met een ‘c’ of met een ‘k’ geschreven. Je kunt een garantiebewijs toevoegen door het scannen van de barcode via de camera van je mobiel, selecteren uit de productlijst of handmatig invoeren. De productlijst is niet handig. Als je een zoekterm ingeeft, zegt de app dat hij niks kan vinden. Na enkele seconden verschijnt er toch een lijst met producten. Die is rommelig. Bij het zoeken naar Apple iMac krijg je bijvoorbeeld een hele lijst met ‘Apple iMac 27"’. Allemaal dezelfde producten dus. Een ander zwak puntje: de webpagina ‘meest gestelde vragen’ is nog leeg.

Keuzevrijheid

Je krijgt altijd bijtijds een seintje voor je garantie verloopt. Verder kun je zelf aangeven - gewoon aanvinken - of je van de leverancier informatie wilt ontvangen over uitgebreide garantie, nieuwe producten en voordeelaanbiedingen. Je krijgt dus alleen verkoopspam als je dat zelf wilt. Mijngarantiebewijzen verdient geld door de klantgegevens door te verkopen aan bedrijven. Dat wordt op de pagina ‘voor bedrijven’ ook min of meer toegegeven.

Verkeerde garantietermijn

Mijngarantiebewijzen.nl gaat standaard uit van een fabrieksgarantietermijn van 2 jaar. Als je een langere garantietermijn hebt, moet je dat zelf aanpassen. Volgens de wet geldt echter dat een product ‘deugdelijk’ moet zijn. Dus dat het zo lang meegaat als je ervan mag verwachten. Voor veel producten is die termijn langer dan 2 jaar. Ten onrechte leeft het misverstand dat je na de garantieperiode nergens meer recht op hebt. Door het beantwoorden van een paar simpele vragen is te zien waar je recht op hebt. Ga naar www.consumentenbond.nl/garantiechecker.

Kortom

Wij raden deze website aan. Het is een handig hulpmiddel om bijtijds te weten wanneer je garantie afloopt. En het is nog gratis ook. Een bijkomend voordeel is dat je niet ongevraagd reclamemail krijgt. Je kunt tenslotte zelf instellen van welke leverancier je wel of geen mail wilt ontvangen. Een nadeel: Mijngarantiebewijzen.nl gaat uit van een garantietermijn van 2 jaar. De wettelijke garantietermijn is echter vaak veel langer.



Mijngarantiebewijzen.nl: wat is het?

Wie geen zin heeft om zijn garantiebewijzen te bewaren in een lade kan ze inscannen en opslaan op de website www.mijngarantiebewijzen.nl. Je krijgt dan bijtijds digitaal een waarschuwing als je garantie verloopt.

Scan

Je kunt je bonnen onder andere scannen met een gratis app. De iPad-versie wordt echter nog getest. Het is nog niet bekend wanneer de app voor Android komt.

Digitaal dossier

Je maakt op de site van Mijngarantiebewijzen een digitaal dossier aan, waarin je de garantiebewijzen opslaat. Daarna moet je aanvinken welke productinformatie je wel en niet wilt hebben.

Garantietermijn

Ze waarschuwen je ruim voor het einde van de garantietermijn. Mijngarantiebewijzen gaat uit van een wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Dat is onjuist. Die termijn is in veel gevallen veel langer.