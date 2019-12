Eerste indruk|Met de website Wiebetaaltwat.nl kun je eenvoudig gezamenlijke uitgaven bijhouden. Jij, je collega’s, je vrienden of verzin het maar kunnen in één oogopslag zien wie wat heeft voorgeschoten en wat jullie aan elkaar verschuldigd zijn.

Wie betaalt wat:

Wiebetaaltwat.nl is bijvoorbeeld handig bij het verrekenen van de dagelijkse boodschappen, maar ook voor de kosten van een vakantie of diner. Het gebruik van de digitale verrekenlijst Wiebetaaltwat.nl is eenvoudig en gratis. De site is zeker niet alleen gericht op studenten maar geschikt voor iedereen. Wiebetaaltwat.nl is 'mede mogelijk gemaakt door ING'.

Functionaliteiten

Je kunt zelf deelnemers uitnodigen die voor dat onderdeel een bijdrage moeten leveren en invullen hoeveel ze moeten betalen. Als je een introducé meeneemt voor wie je moet betalen (die dus niet in de lijst voorkomt), zet je bij jouw naam een factor 2. Ook krijg je een overzicht van de uitgaven van de andere deelnemers. Op het tabblad 'afrekenen' zie je hoeveel geld iedereen nog moet betalen of van anderen tegoed heeft.

Met een persoonlijke login kun je meerdere lijsten aanmaken en beheren vanuit één account. Handig als je bijvoorbeeld met je collega's een dinertje hebt, en met je vrienden vakantie viert.

Je kunt instellen dat je tweewekelijks per e-mail een overzicht krijgt met daarop je saldo per lijst. Ook zit er een saldo-alert in. Je krijgt dan een e-mail als je saldo boven of onder een door jou ingesteld bedrag komt.

Scheve gezichten

Wiebetaaltwat biedt een mooie service om binnen een groep de uitgaven eerlijk te verdelen. Het scheelt een hoop gereken en voorkomt scheve gezichten of geruzie over geld. Hoewel alle deelnemers gevraagd wordt hun bankrekeningnummer in te voeren, zorgt de functie 'afrekenen' er níet voor dat de openstaande bedragen ook echt verrekend worden. Het probleem van notoire wanbetalers los je dus niet op. Wel weet je voortaan precies hoeveel geld je nog van 'Japie de uitvreter' tegoed hebt.

Voordelen

Neemt gedoe en lastig rekenwerk uit handen.

Je ziet meteen wat je elkaar moet betalen of wat je tegoed hebt.

Gratis en overzichtelijke site.

Nadelen