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Koolmonoxidemelders Elro en Smartwares onveilig

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De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) geeft een veiligheidswaarschuwing af voor de koolmonoxidemelders Elro RM335 en Smartwares RM336
Peter van der Wilt_S

Peter van der Wilt   Expert energieGepubliceerd op:24 februari 2017

Waarschuwing-Elro-en-Smartwares

Het betreft de CO-melders Elro RM335 en Smartwares RM336 die te koop waren van 2014 tot en met 2016. Deze koolmonoxidemelders zijn online en bij verschillende bouwmarkten verkocht.

Het is mogelijk dat deze CO-melders niet tijdig alarm slaan bij dodelijke hoeveelheden koolmonoxide, waardoor het gevaar dreigt van koolmonoxidevergiftiging. 

Wat te doen? 

Het modelnummer vind je op de achterkant van de CO-melder. Ben je in het bezit van een Elro RM335 of Smartwares RM336 dan kun je op de website van Smartwares meer informatie vinden en een retourformulier invullen. Je ontvangt daarna gratis een vervangende CO-melder. (Bron: NVWA)

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op de website van Smartwares.

 

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