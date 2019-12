Nefit 9000i cv-ketel

Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie. Deskundige installatie is van levensbelang.

Design-ketel houdt huis goed warm

Deze design cv-ketel houdt je huis prima warm en is daarbij behoorlijk zuinig. De 9000i is geen combiketel, dus voor warm kraanwater moet je nog een (zonne)boiler of voorraadvat aansluiten. We konden dit toestel daarom niet volledig testen en een testoordeel geven. Maar op ‘verwarmen’ blijkt hij behoorlijk zuinig.

Met het door ons gemeten vollastrendement van 89% en deellastrendement van 94% zou hij op dit punt een 7,8 scoren. Je kunt dit deelcijfer vergelijken met de scores voor ‘energiezuinigheid verwarming’ van de combiketels in de productvergelijker.

Voordeel: laag minimumvermogen

Maar vooral het lage minimumvermogen bevalt ons. De ketel kan ‘terugmoduleren’ tot 3,2 kilowatt (kW). Die lage waarde maakt deze cv-ketel bijzonder geschikt om een goed geïsoleerde woning zuinig, gelijkmatig en comfortabel op temperatuur te houden. Op het testonderdeel ‘verwarmen op een laag pitje’ zou dit toestel daarom maar liefst een 8,9 als deelcijfer krijgen. Terwijl hij tegelijk meer dan genoeg kracht heeft om die zeldzame stervenskoude winterdag warmpjes door te komen, ook in een grote en/of slecht geïsoleerde woning.

Iconisch?

Iconisch, tsja, wat is iconisch? Opvallend is deze cv-ketel zeker. Je ziet niet de gebruikelijke ‘witte metalen rechthoek’, maar een zwart front van titaniumglas, met een opvallend ronde touchscreen display. Nefit claimt dat de volledig geïsoleerde mantel het toestel ‘superstil’ maakt, maar omdat we geen volledige test gedaan hebben kunnen wij hier niets over zeggen.

‘Intelligent’ slaat trouwens op de combinatie met de (optionele) Nefit Easy ‘slimme thermostaat’. Je kunt de ketel daarmee met smartphone of tablet bedienen, en Nefit claimt dat je zo goed voorbereid bent op de ‘smart home oplossingen’ die eraan komen.

Andere uitvoeringen

De 9000i is er ook in het wit (de ronde display is dan zwart), en ook met nog hogere vermogens. Het geteste model 9000i HR 25 heeft een nominaal vermogen van 25 kW. Sinds kort is dit toestel tevens leverbaar als combiketel met een voorraadvat van 40 liter. Standaard wordt een parallelle rookgasafvoer-aansluiting meegeleverd. Voor een concentrische rookgasafvoer (die is nog veiliger) heb je een optionele adapter nodig. Op zich jammer dat Nefit dit niet omdraait, want de rookgasafvoer moet toch vervangen worden als je een nieuwe cv-ketel installeert.

Garantie

Nefit biedt 15 jaar garantie op de warmtewisselaar en 2 jaar op de cv-ketel. Voorwaarde is wel dat je de ketel laat installeren volgens de installatie-instructies, en iedere 2 jaar onderhoud en service laat uitvoeren.

Al met al een prima verwarmingstoestel, met een fraai uiterlijk.

