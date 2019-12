Getest: Vaillant ecoTEC exclusive cv-ketel met koolmonoxidesensor

Wij testten de CW5-versie van de nieuwste Vaillant combiketel, de Vaillant ecoTEC exclusive VHR 25-35/5-7. Dit blijkt een van de betere cv-ketels op de markt te zijn. We voegden een extra test aan onze normale testprocedure toe omdat deze ketel een ingebouwde CO (koolmonoxide)-sensor heeft. Maar die overtuigt ons niet.

Extreem veilig?

Vaillant claimde over dit toestel dat het 'extreem veilig' zou zijn 'door de ingebouwde CO-sensor'. Dit suggereert dat de ketel veiliger is dan andere in Nederland verkochte cv-ketels, maar dat zagen wij niet in onze test. Naar aanleiding van onze bevindingen heeft Vaillant laten weten de marketing rond de koolmonoxidesensor van dit toestel aan te passen.

De ketel heeft inderdaad een koolmonoxidesensor binnen het toestel. Deze gebruikt hij om de verhouding tussen aardgas en verbrandingslucht te optimaliseren, en de ketel af te laten slaan als de productie van CO (koolmonoxide) te hoog wordt. Maar dat afslaan gebeurt pas bij CO-concentraties binnen de ketel waarbij alle in Nederland verkochte ketels volgens de toelatingsnormen moeten afslaan. Die andere ketels doen dat door andersoortige sensoren die de situaties waarin extra koolmonoxide gevormd wordt herkennen.

Ingebouwde CO-sensor met voor- en nadelen

De automatische regeling op basis van de CO-sensor in de Vaillant ecoTEC exclusive cv-ketels heeft volgens ons de volgende voordelen:

Het telkens optimaliseren van de gas-luchtverhouding zonder tussenkomst van een monteur kan een positief effect hebben op het langdurig rendement van de ketel.

Als de samenstelling van het Nederlandse aardgas wijzigt, is er geen ombouw of zelfs afstelling door een monteur nodig om de ketel goed te laten functioneren met het nieuwe gas.

Daartegenover constateren wij dit nadeel:

Na elke start van de ketel is er een kortdurende vrij hoge piek in de koolmonoxideconcentratie in de rookgassen. Dit komt doordat de ketel elke keer als hij aanslaat ‘vanaf nul’ naar de optimale verbranding gaat zoeken. Deze pieken vormen bij correcte installatie van de ketel geen gevaar, maar wij zien het wel als onnodige extra koolmonoxidevorming.

Als de ketel al af zou slaan bij lagere concentraties koolmonoxide dan andere cv-ketels, en niet bij elke start extra koolmonoxide zou produceren, zou de nieuwe functie best toegevoegde waarde hebben. Nu vinden wij het meer een gemiste kans.

Concentrische rookgasafvoer

Dat Vaillant deze ketel alleen met een concentrische rookgasafvoer laat plaatsen juichen wij overigens toe, want dat is veiliger dan 2 parallelle kanalen. Mocht er een lek in de rookgasafvoer optreden (binnenste kanaal) dan komen de rookgassen inclusief koolmonoxide bij een concentrisch systeem eerst alleen in de buitenste ring (luchtaanvoer) terecht, en niet in de ruimte waar de ketel hangt.

Ons advies

Elke goed functionerende cv-ketel produceert tijdens het branden koolmonoxide. Ook ketels met een ingebouwde koolmonoxidesensor. Alleen vakkundige installatie van cv-ketel en rookgasafvoer, en regelmatig onderhoud en inspectie voorkomt ongelukken met koolmonoxide. Zelf ophangen van een koolmonoxidemelder is daarnaast sterk aan te raden voor als het toch een keer misgaat.

