Getest: Vaillant ecoTEC exclusive cv-ketel met koolmonoxidesensor

Peter van der Wilt Expert energieGepubliceerd op:18 januari 2017
Wij testten de CW5-versie van de nieuwste Vaillant combiketel, de Vaillant ecoTEC exclusive VHR 25-35/5-7. Dit blijkt een van de betere cv-ketels op de markt te zijn. We voegden een extra test aan onze normale testprocedure toe omdat deze ketel een ingebouwde CO (koolmonoxide)-sensor heeft. Maar die overtuigt ons niet.
Vaillant claimde over dit toestel dat het 'extreem veilig' zou zijn 'door de ingebouwde CO-sensor'. Dit suggereert dat de ketel veiliger is dan andere in Nederland verkochte cv-ketels, maar dat zagen wij niet in onze test. Naar aanleiding van onze bevindingen heeft Vaillant laten weten de marketing rond de koolmonoxidesensor van dit toestel aan te passen.
De ketel heeft inderdaad een koolmonoxidesensor binnen het toestel. Deze gebruikt hij om de verhouding tussen aardgas en verbrandingslucht te optimaliseren, en de ketel af te laten slaan als de productie van CO (koolmonoxide) te hoog wordt. Maar dat afslaan gebeurt pas bij CO-concentraties binnen de ketel waarbij alle in Nederland verkochte ketels volgens de toelatingsnormen moeten afslaan. Die andere ketels doen dat door andersoortige sensoren die de situaties waarin extra koolmonoxide gevormd wordt herkennen.
De automatische regeling op basis van de CO-sensor in de Vaillant ecoTEC exclusive cv-ketels heeft volgens ons de volgende voordelen:
Daartegenover constateren wij dit nadeel:
Als de ketel al af zou slaan bij lagere concentraties koolmonoxide dan andere cv-ketels, en niet bij elke start extra koolmonoxide zou produceren, zou de nieuwe functie best toegevoegde waarde hebben. Nu vinden wij het meer een gemiste kans.
Dat Vaillant deze ketel alleen met een concentrische rookgasafvoer laat plaatsen juichen wij overigens toe, want dat is veiliger dan 2 parallelle kanalen. Mocht er een lek in de rookgasafvoer optreden (binnenste kanaal) dan komen de rookgassen inclusief koolmonoxide bij een concentrisch systeem eerst alleen in de buitenste ring (luchtaanvoer) terecht, en niet in de ruimte waar de ketel hangt.
Elke goed functionerende cv-ketel produceert tijdens het branden koolmonoxide. Ook ketels met een ingebouwde koolmonoxidesensor. Alleen vakkundige installatie van cv-ketel en rookgasafvoer, en regelmatig onderhoud en inspectie voorkomt ongelukken met koolmonoxide. Zelf ophangen van een koolmonoxidemelder is daarnaast sterk aan te raden voor als het toch een keer misgaat.
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