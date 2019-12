Cv-ketels en het nieuwe aardgas

Voorkom gevaar en hoge kosten

Het aardgas uit Groningen, het zogenaamde G-gas, raakt langzamerhand op. In de toekomst zal Nederland overstappen op ander laag-calorisch gas (G+-gas) of, waarschijnlijk pas in een verdere toekomst, hoogcalorisch gas (H-gas). Aardgas van verschillende herkomst heeft verschillende verbrandingseigenschappen. Het is niet zomaar mogelijk een gastoestel, zoals een cv-ketel, te blijven gebruiken als de samenstelling van het aardgas verandert. Vooral gebruik van H-gas in een niet geschikt toestel kan gevaarlijk zijn. Toestellen kunnen bijvoorbeeld uitvallen of teveel koolmonoxide gaan produceren.

Daarom mag een gastoestel sinds 1 januari 2018 alleen nog verkocht worden als:

Het aantoonbaar geschikt is bevonden voor G+-gas;

Het aantoonbaar geschikt is te maken voor H-gas (door een handeling van een monteur);

Op het toestel staat of het voor G+-gas, H-gas of beide soorten geschikt is.

Het verbod op de verkoop van niet toekomstbestendige gastoestellen heeft als doel het voorkomen van veiligheidsrisico’s. Maar ook om consumenten te behoeden voor hoge kosten voor het vervangen van nog niet afgeschreven toestellen.

De toekomstige gaswisseling is zeker niet alleen van belang voor cv-ketels. Daarom geldt de wetswijziging ook voor bijvoorbeeld gasfornuizen, geisers, gaskachels, sfeerhaarden en terrasverwarmers.

Hoe zit het met mijn ketel die ik een paar jaar geleden heb gekocht?

In 2016 heeft de minister van Economische Zaken toegezegd dat levering van het huidige G-gas tot 2022 gegarandeerd is, en dat deze datum zoveel mogelijk zal worden opgerekt. Maar cv-ketels gaan gemiddeld 15 jaar mee en het nieuwe Warenwetbesluit trad pas op 1 januari 2018 echt in werking. Dit uitstel was volgens toenmalig minister Schippers van VWS nodig 'om fabrikanten en importeurs in de gelegenheid te stellen hun productieproces aan te passen en oude voorraden te verkopen'. Vooral dat laatste baarde Consumentenbond natuurlijk zorgen.

Wij hebben de cv-ketelfabrikanten daarom begin 2016 ook gevraagd of de toestellen, die destijds te koop waren, al geschikt zijn voor de nieuwe gassoorten. Of zonder bijkomende kosten voor de consument geschikt te maken zijn. Gelukkig antwoordden alle fabrikanten ‘ja’ op deze vraag, voor alle HR-cv-ketels in hun assortiment.

Nieuwe ketel op aardgas aanschaffen of een warmtepomp?

Inmiddels is de vraag eerder of je nog wel een nieuwe ketel op aardgas moet nemen of een warmtepomp. Of dat je wijk misschien wel binnen een aantal jaar op stadsverwarming wordt aangesloten. Als je voor verwarmen geen gas meer nodig hebt, loont het om ook op elektrisch koken over te schakelen, met een inductiekookplaat. Je kunt dan het gas laten afsluiten en bespaart elk jaar ook nog eens honderden euro's op vaste kosten voor aardgas.

