Donzen dekbedden zijn mooi en lekker warm, maar ook duur en omstreden. En 'dons' kan staan voor ganzendons of eendendons, en voor dons of veren. Waar moet je op letten als je een donzen dekbed koopt?

Ganzen en eenden, dons en veren

Een donzen dekbed is zelden van 100% dons. Bij de meeste dekbedden bestaat een deel van de vulling uit veertjes, of uit breukdeeltjes van veertjes. De prijs en kwaliteit van 'donzen' dekbedden worden bepaald door onder andere:

De verhouding dons/veertjes. Dons is duurder dan veren. Veertjes houden de warmte minder goed vast, nemen lichaamsvocht minder goed op, zijn zwaarder en maken meer geluid dan dons. Bovendien kunnen er scherpe puntjes aan de veertjes zitten, waarmee ze door de tijk heen naar buiten dringen.

Ganzendons of eendendons. Het dons en de veertjes in dekbedden komen vrijwel altijd van ganzen of eenden. Ganzendons is pluiziger en daardoor beter én duurder dan eendendons.

Etiket van donzen dekbedden

Bij een donzen dekbed hoort een etiket dat informatie geeft over de vulling. Wat kan er op dat etiket staan?

Klasse I : Donzen dekbedden moeten minstens 95% dons en veren bevatten. Ze mogen niet meer dan 5% andere vulling bevatten, zoals breukdeeltjes.

: Donzen dekbedden moeten minstens 95% dons en veren bevatten. Ze mogen niet meer dan 5% andere vulling bevatten, zoals breukdeeltjes. Klasse II :Donzen dekbedden bevatten tot 15% andere vulling dan dons en veren.

:Donzen dekbedden bevatten tot 15% andere vulling dan dons en veren. Klasse III: Donzen dekbedden bevatten meer dan 15% breuk- en andere deeltjes in de vulling.

Hoeveel procent dons?

Het percentage dons of veren is het aandeel in het gewicht, niet het volume. Veren zijn veel platter en ongeveer 10 keer zo zwaar als dons. Zoveel mogelijk dons is dus beter. Een 'donzen' dekbed moet voor minstens 60% uit dons bestaan. De rest bestaat dan uit veertjes.

Zit er minder dan 60% dons in? Dan mag het geen 'donzen dekbed' heten. Op het etiket moet staan of er ganzendons of eendendons in het dekbed zit. Staat er alleen 'dons en veren', zonder het woord 'gans' te noemen? Ga er dan vanuit dat de vulling 100% van eenden komt.

Zuiver ganzendons

Staat op het etiket 'zuiver ganzendons'? Dan mag er maximaal 10% eendendons in zitten. In een dekbed dat alleen 'ganzendons' vermeldt, mag 30% eendendons zitten.

Keurmerken op donzen dekbedden

Dierenwelzijn

De belangrijkste keurmerken op donzen dekbedden gaan over dierenwelzijn. Dons is een dierlijk product en niet onomstreden. In sommige gevallen worden ganzen en eenden levend geplukt en onder dwang gevoed.

Op donzen dekbedden vind je 2 keurmerken die staan voor dons met zo min mogelijk dierenleed:

Overige keurmerken

Op (donzen) dekbedden staan ook vaak andere keurmerken, zoals:

Oeko-Tex (standard 100)

Een keurmerk voor de afwezigheid van schadelijke stoffen in textiel.

(standard 100) Een keurmerk voor de afwezigheid van schadelijke stoffen in textiel. Nomite

Geeft aan dat de tijk zo fijn geweven is dat huisstofmijt er niet of minder makkelijk doorheen komt.

Geeft aan dat de tijk zo fijn geweven is dat huisstofmijt er niet of minder makkelijk doorheen komt. Downafresh greenLine

Geeft aan dat de vulling op een natuurlijkvriendelijke manier is geproduceerd. Deze voldoet aan de norm EN 12935, voor de kwaliteit en hygiëne van dons en veren.

Geeft aan dat de vulling op een natuurlijkvriendelijke manier is geproduceerd. Deze voldoet aan de norm EN 12935, voor de kwaliteit en hygiëne van dons en veren. EN 12934

Een norm voor het correct weergeven van een dons- en veren vulling op het etiket. Soms vind je een vignet van een testinstituut, zoals TÜV Rheinland, dat heeft gecontroleerd of het etiket klopt.

