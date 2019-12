Amazon.nl ebooks review

Eerste indruk|De Amerikaanse webwinkel Amazon biedt sinds 12 november 2014 via een Nederlandse site ebooks en Kindle e-readers aan. Het aanbod van Amazon is aantrekkelijk voorzowel Nederlandse als voor Engelse boeken. Maar er zijn wel beperkingen waardoor je boeken van Amazon niet zomaar kunt lezen op niet-Kindle e-readers.

Amazon.nl ebooks

Amazon start direct met een flink aantal Nederlandse boeken: 21.500. Dat aantal maakt het aanbod direct interessant voor Nederlandse lezers. Het aantal titels doet nauwelijks onder voor het aanbod van concurrent Bol (24.500 Nederlandstalige titels). Op het gebied van Engelstalige titels is de keus bij Amazon nog veel groter. Amazon biedt zo’n 2,5 miljoen Engelstalige boeken aan (Bol.com: 1 miljoen).

Voordelen

Boeken kopen bij Amazon is erg makkelijk.

Amazon heeft een breed aanbod van voordelige Nederlandstalige en Engelstalige boeken.

De Kindle e-readers zijn erg gebruiksvriendelijk.

Met de Kindle apps kun je ook op je smartphone en tablet doorlezen waar je gebleven was.

Nadelen

Bij Amazon gekochte boeken kunnen niet op andere e-readers worden gelezen. Als je voor de Kindle hebt gekozen, kun je niet meer terug.

Er is een apart programma nodig (Calibre) om onbeveiligde epub-bestanden geschikt te maken voor de Kindle e-readers.

Voordelige Nederlandstalige ebooks

Om een indruk te krijgen van het prijspeil van Amazon.nl, bekeken we de 50 populairste Nederlandstalige ebook-titels op Amazon.nl. We vergeleken de prijzen met die van Bol.com en Kobobooks.nl. Amazon blijkt in deze momentopname flink voordeliger dan de concurrentie. Voor de 50 populaire Amazon-titels die we onderzochten, kostte ons totale winkelmandje €393. Bij Bol waren we voor dezelfde boeken €454 kwijt (€61 meer) en bij Kobo €500 (€107 meer). Bij maar liefst 49 van de 50 boeken was de prijs van Amazon gelijk aan of lager dan die van concurrenten Bol en Kobo. Bij de helft van de boeken troffen we bij alle drie identieke prijzen aan.

Voordelige Engelstalige ebooks

Ook voor Engelstalige ebooks is Amazon in onze prijspeiling van 50 populaire boeken flink voordeliger dan de concurrentie. Van de titels die bij alle drie de winkels verkrijgbaar waren, had Amazon 46 van de 50 keer de laagste prijs. Voor ons totaalpakket van 50 populaire boeken betaalden we bij Amazon €422, terwijl deze set boeken bij Bol €540 kostte (€120 meer) en bij Kobo €646 (€223 meer).

Kindle’s en apps

Je kunt Amazon boeken lezen met de Kindle e-readers, en ook via diverse Kindle apps voor smartphones, tablets en de pc. Kindle boeken lezen op een ‘normale’ e-reader, met bestanden in het epub-formaat, is niet zomaar mogelijk. Dat komt omdat de ebooks van Amazon een kopieerbeveiliging hebben, waardoor je ze niet zomaar kunt omzetten naar het epub-formaat waar alle andere e-readers gebruik van maken.

Als je voor een Kindle e-readers(app) gekozen hebt, kun je dus eigenlijk niet meer terug. Dat heet ‘vendor lock in’, en beperkt je keuzevrijheid. Want als je wil overstappen naar een andere e-reader, zit je met een collectie boeken waar je eigenlijk niets meer mee kunt.

Overigens is het voor de handige knutselaar mogelijk om Amazon’s beveiliging van de boeken af te halen. Dit kan met het gratis programma Calibre, met een speciale plugin. Zo kun je een backup maken van je eigen boeken. Daarnaast kun je met Calibre je boeken omzetten naar epub-formaat, zodat de boeken ook op epub e-readers (alle niet-Kindle e-readers) te lezen zijn. Het verspreiden van je ebooks naar anderen is niet toegestaan.

Voor wie interessant?

Wie al een (niet-Kindle) e-reader bezit, heeft weinig aan de boeken van Amazon. De boeken zijn beveiligd tegen kopiëren en kunnen niet gemakkelijk op andere e-readers gezet worden.

Heb je nog geen e-reader en ben je van plan er eentje te kopen, dan is de aankoop van een Kindle Paperwhite e-reader zeker het overwegen waard. Ze hebben een goed scherm met prettige verlichting. En ook het bezwaar dat je er geen Nederlandstalige boeken op kon lezen is nu weggenomen. Bedenk wel dat Amazon’s kopieerbeveiliging het lastiger maakt om later op een ander merk e-reader over te stappen.

