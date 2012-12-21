E-bike blijft maximaal 250 Watt

Vooral bij bakfietsen en de zogenoemde 'mamafietsen' willen de gebruikers meer ondersteuning. Het Europees Parlement handhaaft echter de maximale 250 Watt motorondersteuning. E-bikes met een hoger vermogen moeten verplicht verzekerd worden, mogen alleen met brommerrijbewijs worden bereden en er moet een helm en kentekenplaat gevoerd worden.

Opvallend genoeg vallen offroad e-bikes niet onder de wetgeving. Deze zijn vrijgesteld van elke vorm van begrenzing of typegoedkeuringseisen.