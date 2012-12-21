E-bike blijft maximaal 250 Watt

Ronald Kamp Expert elektrische fietsenGepubliceerd op:21 december 2012
Vooral bij bakfietsen en de zogenoemde 'mamafietsen' willen de gebruikers meer ondersteuning. Het Europees Parlement handhaaft echter de maximale 250 Watt motorondersteuning. E-bikes met een hoger vermogen moeten verplicht verzekerd worden, mogen alleen met brommerrijbewijs worden bereden en er moet een helm en kentekenplaat gevoerd worden.
Opvallend genoeg vallen offroad e-bikes niet onder de wetgeving. Deze zijn vrijgesteld van elke vorm van begrenzing of typegoedkeuringseisen.
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