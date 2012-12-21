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E-bike blijft maximaal 250 Watt

Nieuws
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In de Europese wetgeving staat dat een e-bike tot maximaal 25 km/h elektrisch ondersteund mag worden en dat het maximale motorvermogen 250 Watt is. De Consumentenbond wil de maximale snelheid handhaven, maar wel het motorvermogen laten verhogen.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert elektrische fietsenGepubliceerd op:21 december 2012

mamafiets

Vooral bij bakfietsen en de zogenoemde 'mamafietsen' willen de gebruikers meer ondersteuning. Het Europees Parlement handhaaft echter de maximale 250 Watt motorondersteuning. E-bikes met een hoger vermogen moeten verplicht verzekerd worden, mogen alleen met brommerrijbewijs worden bereden en er moet een helm en kentekenplaat gevoerd worden.

Opvallend genoeg vallen offroad e-bikes niet onder de wetgeving. Deze zijn vrijgesteld van elke vorm van begrenzing of typegoedkeuringseisen. 

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