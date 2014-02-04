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Nominatie E-bike van het Jaar 2014

Nieuws
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Er zijn dit jaar opnieuw drie e-bikes genomineerd voor 'E-bike van het Jaar'. Eén van de drie komt bij ons ook als Best uit de Test naar boven.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert elektrische fietsenGepubliceerd op:4 februari 2014

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De jury, bestaande uit vakmensen van RAI Vereniging, ANWB, Fietsersbond, Innovam en redacties van Tweewieler, Bike Europe en Fiets, kijkt vooral naar de geschiktheid voor de gebruikersgroep. Alle fietsen worden door de vakmensen ondermeer beoordeeld op:

  • constructie en afwerking
  • uitrusting (standaarduitvoering)
  • vormgeving en styling
  • veiligheid
  • innovatieve techniek
  • rijgedrag/comfort
  • prijs-kwaliteitverhouding

In 2013 kreeg de Trek TM500+ de titel 'E-bike van het Jaar'. Voor 2014 staan op de rol:

  • Cannondale Mavaro City Headshok (€3200, opgave fabrikant)
  • Sparta RXS+ (€2500, opgave fabrikant)
  • Vanmoof Electrified (€2250, opgave fabrikant)

De Sparta-fiets kreeg in 2013 van de Consumentenbond het predicaat Beste uit de test. Zie ook de testresultaten (alleen voor leden).

Zie ook:

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