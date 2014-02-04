Nominatie E-bike van het Jaar 2014

De jury, bestaande uit vakmensen van RAI Vereniging, ANWB, Fietsersbond, Innovam en redacties van Tweewieler, Bike Europe en Fiets, kijkt vooral naar de geschiktheid voor de gebruikersgroep. Alle fietsen worden door de vakmensen ondermeer beoordeeld op:

constructie en afwerking

uitrusting (standaarduitvoering)

vormgeving en styling

veiligheid

innovatieve techniek

rijgedrag/comfort

prijs-kwaliteitverhouding

In 2013 kreeg de Trek TM500+ de titel 'E-bike van het Jaar'. Voor 2014 staan op de rol:

Cannondale Mavaro City Headshok (€3200, opgave fabrikant)

Sparta RXS+ (€2500, opgave fabrikant)

Vanmoof Electrified (€2250, opgave fabrikant)

De Sparta-fiets kreeg in 2013 van de Consumentenbond het predicaat Beste uit de test. Zie ook de testresultaten (alleen voor leden).

Zie ook: