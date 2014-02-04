Nominatie E-bike van het Jaar 2014

Ronald Kamp Expert elektrische fietsenGepubliceerd op:4 februari 2014
De jury, bestaande uit vakmensen van RAI Vereniging, ANWB, Fietsersbond, Innovam en redacties van Tweewieler, Bike Europe en Fiets, kijkt vooral naar de geschiktheid voor de gebruikersgroep. Alle fietsen worden door de vakmensen ondermeer beoordeeld op:
In 2013 kreeg de Trek TM500+ de titel 'E-bike van het Jaar'. Voor 2014 staan op de rol:
De Sparta-fiets kreeg in 2013 van de Consumentenbond het predicaat Beste uit de test. Zie ook de testresultaten (alleen voor leden).
Zie ook:
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