Conclusie

Ben je fan van ‘grotere’ koffies, dan is het Vertuo-systeem met capsules voor grotere koppen het overwegen waard. Maar drink je het liefst espresso’s of melkvarianten met een espressobasis, dan ben je beter uit met een originele Nespressomachine. Of met een andere koffiecupmachine.

Vertuo heeft minder keus in espresso’s, de apparaten en cups zijn duur en de cremalaag is minder romig.

Verschillende modellen

De Vertuo-apparaten van Nespresso worden geleverd door Krups, Magimix en ook door Nespresso zelf. Ze zijn in andere landen al te koop en vanaf deze maand dus ook in Nederland.

De modellen verschillen in design, kleur en formaat watertank; 1,2 liter (Vertuo Plus) en 1,8 liter (Vertuo Plus Deluxe).

De resultaten van onze labtest publiceren we in de loop van oktober in de vergelijker .

Voor- en nadelen

Voordelen Nadelen Grotere koppen koffie mogelijk Dure capsules Zeer eenvoudig in het dagelijks gebruik Minder keus in smaken espresso’s en geen alternatieve cups verkrijgbaar Praktische watertank Geen romige cremalaag, zoals bij een espresso gezet onder hoge druk Strak design Duur voor een koffiecupmachine zonder melkopschuimer

Vertuo versus Original

Andere capsules; andere smaken en prijzen

Grotere formaten koffie mogelijk

Centrifusion-techniek: langere infusietijd en minder hoge druk

Ander soort 'cremalaag'

Relatief stil

Koffiezetten duurt iets langer

Centrifusion techniek

Nespresso Vertuo is een nieuw koffiecupsysteem met een ander soort cupjes. De koffie wordt bereid door water door de bolvormige capsule te centrifugeren, in plaats van onder hoge druk te persen zoals bij het originele Nespresso-systeem.

Elke capsule bevat een code waaruit het apparaat automatisch de bijbehorende instellingen kiest voor die betreffende capsule. Waterhoeveelheid, temperatuur, extractietijd, doorstroomtijd en rotatiesnelheid worden daarop aangepast.

Vertuo capsules

De bolvormige capsules zijn anders dan de originele Nespressocups. De bekende Nespressocups zijn niet te gebruiken in Vertuo-machines en andersom. De namen en smaken zijn ook verschillend. Er zijn 28 verschillende Vertuo-capsules verkrijgbaar; verschillend in smaak, intensiteit en volume. Maar je kunt slechts 4 soorten espresso's van 40 ml kiezen.

Verschillende formaten

De capsules zijn er in 3 verschillende groottes voor het bereiden van 5 verschillende koffievolumes:

espresso 40 ml

dubbele espresso 80 ml

Gran Lungo 150 ml

mok 230 ml

reisbeker 414 ml

De gekozen capsule bepaalt het volume. Je kiest dus niet, zoals op een originele Nespressomachine, voor espresso of lungo. Wel kun je de waterhoeveelheid per soort capsule aanpassen bij de instellingen. Ook kun je per keer de koffiestroom vroegtijdig afbreken of langer laten doorlopen.

Prijs en verkrijgbaarheid

De capsules zijn te koop via Nespresso, online en in de winkels. De kleinste espresso’s kosten €0,45 en zijn daarmee duurder dan de originele Nespressocups. Een Gran Lungo van 150 ml kost €0,50. Voor die prijs kun je ook 2 goedkopere, alternatieve Nespressocups gebruiken.

De grootste capsule voor een reisbeker (Alto) kost €0,70. De cups zijn alleen via Nespresso verkrijgbaar. Er zijn geen alternatieve Vertuo-capsules op de markt vanwege het nog lopende patent. Je kunt de capsules via Nespresso recyclen, net zoals de originele Nespressocups.

Kwaliteit van de espresso

Vertuo-espresso wordt niet gezet onder hoge druk, zoals een originele espresso met 19 bar. Dat heeft consequenties voor de koffie. Al zijn de smaken niet met elkaar te vergelijken, omdat er geen gelijke smaakvarianten zijn.

Het meest opvallende is de cremalaag. Die is dik, schuimig en zakt na een tijdje in. Het is niet romig, vettig en dicht, zoals je van een goede espresso verwacht. Het is dan ook de vraag of je het als ‘echte cremalaag’ kunt zien.

Nespresso Original (Pixie) versus Nespresso Vertuo

Door onze zusterorganisaties is de smaak van de 2 espressocapsules Voltesso en Diavolitto getest. De eerste gooit hoge ogen en wordt gezien als een zeer goede uitgebalanceerde espresso. De tweede valt erg tegen, smaakt te bitter.

Er zijn dus goede smaken die prima opgewassen zijn tegen originele Nespressokoffie. Maar de verschillen zijn groot en zeer afhankelijk van de keuze die je maakt.

Eenvoudig in gebruik

De machine opent en sluit automatisch door de hendel aan te raken. Dat voelt chique, maar werkt alleen als de stekker in het stopcontact zit. Daardoor is de bediening gevoeliger voor storingen dan met een mechanische hendel.

Je drukt de knop in om je koffie te zetten en de gekozen capsule doet de rest. Dat is zeer eenvoudig voor het dagelijks gebruik. Er is geen display. Instellingen en menu worden getoond door middel van kleur en snelheid van het (knipperende) lampje. Voor instellingen, foutmeldingen of bijvoorbeeld spoelen en ontkalken moet je wel even puzzelen met de handleiding erbij.

Het apparaat heeft een praktische, verwijderbare watertank. De tank kun je verplaatsen ten opzichte van het apparaat, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Ook heeft hij een ruim opvangbakje voor de capsules aan de achterkant.

De kopjeshouder met lekbakje kun je op 4 verschillende hoogtes plaatsen voor verschillende formaten kopjes. Dat is op zich handig, maar het verstellen gaat niet heel soepel.

