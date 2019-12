Getest: Fujifilm FinePix XP140 onderwatercamera

Onderwatercamera

Een onderwatercamera – of outdoorcamera – is handig op het strand, het zwembad of in andere omstandigheden in de buitenlucht. Daarnaast zijn ze ook eerder geschikt voor kinderen. In onze test onderzoeken we of je de camera's echt onder water kunt gebruiken. En we laten de camera meerdere keren van 1 meter hoogte vallen. De geteste Fujifilm FinePix XP140 kwam zonder problemen door deze test.

De Fujifilm FinePix XP140 biedt met een adviesprijs van €190 een goede prijs-kwaliteitverhouding. Vergeleken met andere onderwatercamera’s is de fotokwaliteit en bediening heel aardig. De afdrukknop werkt bijvoorbeeld prettiger dan die van zijn voorganger, de XP130. De video’s van de FinePix XP140 zijn helaas wat minder.

Bij een onderwatercamera lever je altijd wat in op fotokwaliteit ten opzichte van een ‘gewone’ compactcamera. De behuizing moet goede bescherming bieden en dat gaat ten koste van de kwaliteit en het bedieningsgemak. Wanneer onderwater fotograferen geen must is en je voorzichtig met de camera omgaat is een travelzoom of geavanceerde compactcamera een betere keuze.

We hebben recent nog veel meer camera’s getest. Waaronder de Fujifilm X-T30, de zeer prijzige Panasonic Lumix DC-S1 en de vernieuwde Sony Cyber-shot DSC-RX100 V(A). Bekijk ze allemaal in onze vergelijker.

