Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 7 - 2020.Artikel ‘Afrekenen met de creditcard (en de misverstanden)’ (p. 10-13) Informatie over creditcards Artikel ‘Creditcard voorkomt ellende’ (Geldgids september 2020) Artikel ‘Update reisvouchers’ (p. 14-16) Vliegtickets en Covid-19 Melding doen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Melding doen bij ConsuWijzer van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) Klacht over aanbieder plaatsen Artikel ‘Vergelijk je rijk’ (p. 17-22) Autoverzekeringen vergelijken en tips Inboedelverzekeringen vergelijken en tips Opstalverzekeringen vergelijken en tips Reisverzekeringen vergelijken en tips Zorgverzekeringen vergelijken en tips Artikel ‘Medische missers’ (p. 24-27) Kijk of een belangenbehartiger ingeschreven staat bij de Letselschade Raad Fonds Slachtofferhulp Geschillencommissies in de zorg Artikel ‘Betalen voor extra service’ (p. 28-31) Betaalrekening kiezen en informatie over bankdiensten en -kosten Artikel ‘Hypotheek aflossen’ (p. 34-37) Hypotheek aflossen Reken je eigen voordeel uit via onze tool in Geldgids digitaal 7/2020 (pdf) Artikel ‘Vastlopen bij het CAK’ (p. 38-41) Wonen in zorginstelling Rekenhulp eigen bijdrage Hoe je het CAK in gebreke stelt Informatie van de Nationale ombudsman over problemen met het CAK Artikel ‘Het wel en wee van de vve’ (p. 42-44) Nationaal warmtefonds Lening van SVn-lening Subsidie SEEH Crowdfunding VvE Belang Zonnepanelen voor vve Artikel ‘Sleutelen aan de laatste wens’ (p.45-47) Tips voor afwikkelen erfenis Rente over vordering kind Rekenhulp erfbelasting Artikel ‘Leen of huur je apparaten’ (p. 48-51) Over spullen en diensten die impact hebben op het milieu Gereedschap huren Artikel ‘Het schuldendoolhof’ (p. 52-55) Tips voor het zelf regelen van schulden: Geldfit.nl, Schuldenwijzer en Zelfjeschuldenregelen.nl Geldzaken op orde Geldzaken in coronatijd Artikel ‘Huis kopen voor verhuur’ (p. 57-58) Informatie over overdrachtsbelasting informatie over kopen en verkoper en appartementen Fraude door huurders met effecten voor de verhuurder Splitsingsakte bij vve Artikel ‘Ga liever zelf mixen’ (p. 60) Informatie over beleggen Artikel ‘Voortaan bijbetalen bij ONVZ’ (p.62) Polissen vergelijken en informatie over de nieuwe zorgverzekering Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Geldgids.nu