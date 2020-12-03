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Geldgids 7/2020

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 7 - 2020.

Gepubliceerd op:3 december 2020

Artikel ‘Afrekenen met de creditcard (en de misverstanden)’ (p. 10-13)

Artikel ‘Update reisvouchers’ (p. 14-16)

Artikel ‘Vergelijk je rijk’ (p. 17-22)

Artikel ‘Medische missers’ (p. 24-27)

Artikel ‘Betalen voor extra service’ (p. 28-31)

Artikel ‘Hypotheek aflossen’ (p. 34-37)

Artikel ‘Vastlopen bij het CAK’ (p. 38-41)

Artikel ‘Het wel en wee van de vve’ (p. 42-44)

Artikel ‘Sleutelen aan de laatste wens’ (p.45-47)

Artikel ‘Leen of huur je apparaten’ (p. 48-51)

Artikel ‘Het schuldendoolhof’ (p. 52-55)

Artikel ‘Huis kopen voor verhuur’ (p. 57-58)

Artikel ‘Ga liever zelf mixen’ (p. 60)

Artikel ‘Voortaan bijbetalen bij ONVZ’ (p.62)

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