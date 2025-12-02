Geldgids 7/2025
Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die meer willen lezen over de onderwerpen uit Geldgids 7 uit 2025.
Gepubliceerd op:2 december 2025
Betalen om te budgetteren (p. 10-13)
- Betaalrekening vergelijken: gebruik onze tools en adviezen
- Bankrekening openen: waar let je op?
- Overstappen van bank: wat moet je zelf regelen?
Zending van waarde (p. 14-17)
Uitspraken:
- Beschadiging verzekerd pakket door ondeugdelijke verpakking
- Bij versturen van pakket zonder aanvullende service geen aanspraak op schadevergoeding
- Telefoon onvoldoende toereikend verpakt
- Aangetekend pakket vermist, schade tot €500 vergoed
- Pakket als standaard verzenden, is voor het risico van verzender bij vermissing
- De waarde van een verzekerd pakket moet door consument worden aangetoond
- Consument kan waarde van vermiste Pokémon-kaart niet aantonen
- PostNL moet consument vergoeden voor vermist pakket met munten
Alleen voor leden met een Geld & Recht- of een Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap:
Dossier verzekeringen (p. 27-35)
- Zorgverzekering vergelijken 2026
- Reisverzekering vergelijken & afsluiten
- Opstalverzekering vergelijken
- Inboedelverzekering vergelijken & afsluiten
- Autoverzekering vergelijken & afsluiten