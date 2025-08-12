Verdieping Gezondgids 4
Gepubliceerd op:12 augustus 2025
- Vertaling websites
- Nieuws (p. 4-7)
- Voeding als medicijn (p. 8-11)
- Dossier maculadegeneratie (p. 17-23)
- Hoe gezond is barbecueën (p. 24-25)
- Zelfzorg bij wratten (p. 26-28)
Vertaling websites
Bij sommige onderwerpen verwijzen we naar buitenlandse websites. Buitenlandse sites kun je in het Nederlands laten vertalen door je browser.
Uitleg Google Chrome-browser
Uitleg Microsoft Edge-browser
Uitleg Mozilla Firefox-browser
Nieuws (p. 4-7)
- Greenwashing door Unilever
- Boodschappen over de grens
- Minder luchtvervuiling
- Bevolkingsonderzoek darmkanker verlaagt sterfte
- Geen levensverlengende behandeling voor artsen
- Beste oefening bij atriumfibrilleren
- Vertrouwen door creatieve deelname
- Wearable bij de dokter
- 6 op de 10 Nederlanders vinden de meeste andere mensen te vertrouwen
- Mineraaltekorten door maagzuurremmers
- Een bijwerking melden
Voeding als medicijn (p. 8-11)
- Fecale microbiota transplantatie voor de behandeling van het prikkelbare darm syndroom: een systematische review en meta-analyse
Dossier maculadegeneratie (p. 17-23)
- Symptomen maculadegeneratie
- Huisartsenbrochure juveniele maculadegeneratie (pdf)
- Zicht testen met het Amslerraster
- Natte maculadegeneratie
- Glucagonachtige peptide-1 receptoragonisten en risico op neovasculaire leeftijdsgebonden maculadegeneratie
- Te weinig oog voor slechtziendheid
- Luteïne, zeaxanthine en omega-3 bij leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AREDS2)
Meer informatie
Hoe gezond is barbecueën (p. 24-25)
Zelfzorg bij wratten (p. 26-28)
Hier en daar (p. 29-31)
- Meten zonder prikken
- Cosmetische crèmes
- Gezwollen benen
- Tijgermug rukt op
- Pesticiden op aardbeien
- Cadmium in chocolade
- Kikkererwten
- Olijfolie
Vragen over aroma’s (p. 36-39)
- Handboek aroma's in levensmiddelen
- Handboek Etikettering van levensmiddelen
- Aroma
- Levensmiddelenadditieven en aroma’s
- Rookaroma's: V&A met Wim Mennes, voorzitter van de EFSA-werkgroep voor aroma's
- Aroma's
- The Food Flavourings Database
- Voedingscentrum duidt: zorgen rondom het verbod op rookaroma’s
Passende sport (p. 40-42)
Service (p. 43)
- Ventilator
- Bemiddeling
- Zonnebrand
- Gehoorschade
